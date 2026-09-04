Huawei Mate XT 2, la privacy diventa hardware col doppio tocco

Con Huawei Mate XT 2 il tema della privacy sugli smartphone smette di essere una questione di pellicole applicate sopra al display e diventa una faccenda di hardware vero e proprio. Il tri fold dell’azienda cinese introduce infatti una protezione anti sguardo integrata direttamente nel pannello, attivabile con un doppio tocco sul lato del dispositivo. Nessun menu da esplorare, nessuna impostazione nascosta tra le pieghe del sistema, giusto un gesto rapido e lo schermo diventa illeggibile per chi sta seduto accanto.

Come lavora il pannello Lingdun Privacy Display

Il nome della tecnologia è Lingdun Privacy Display e non si tratta di un debutto assoluto, visto che Huawei l’aveva già portata sul MateBook Pro S. La differenza sta nell’applicazione, perché su Mate XT 2 la protezione non riguarda soltanto lo schermo esterno ma anche il grande pannello interno, quello che si apre completamente quando il dispositivo viene dispiegato del tutto. I teaser diffusi dall’azienda lo mostrano con chiarezza, con il tri fold montato su un supporto verticale mentre un membro del team attiva la funzione dal Centro di controllo. La telecamera compie un arco di 60 gradi e il risultato è sempre lo stesso, ovvero uno schermo completamente nero visto da qualsiasi angolazione laterale.

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Sotto c’è un approccio a doppio set di pixel, il cosiddetto dual pixel, che alterna due modalità di funzionamento chiamate Standard e Privacy. Quando la protezione entra in funzione il telefono spegne in modo selettivo i pixel che risulterebbero visibili lateralmente, lasciando intatto tutto il resto. Chi guarda lo schermo frontalmente continua a vedere l’immagine come sempre, senza cali di luminosità e senza perdita di risoluzione, perché il sistema continua a sfruttare il 100% dei pixel disponibili. È una differenza sostanziale rispetto alle soluzioni puramente software, che di solito qualche compromesso lo chiedono sempre.

Il confronto con Samsung e le varianti in arrivo

Il paragone più immediato è con Galaxy S26 Ultra e la sua Flex Magic Pixel, che affronta lo stesso problema con una filosofia diversa. Stando a una slide promozionale mostrata da Huawei, la tecnologia coreana lavora al 50% dei pixel quando la modalità privacy è attiva, con la conseguenza inevitabile di una luminosità più bassa e di un’immagine meno nitida. Lingdun invece resta al massimo delle sue capacità, e per chi si trova spesso a leggere documenti riservati o dati sensibili in treno, in aereo o in una sala d’attesa la differenza si nota parecchio.

La presentazione ufficiale di Mate XT 2 è fissata per il 7 settembre alle 14:30, durante un evento che servirà anche a mostrare HarmonyOS 7. La pagina dei preordini ha già anticipato buona parte dei dettagli, confermando l’integrazione del pannello con protezione anti sguardo e svelando le configurazioni previste. Le colorazioni sono tre, ovvero Nero Scuro, Bianco Puro e un Viola marmorizzato che sembra pensato per distinguersi dal resto della gamma. I tagli di memoria invece sono quattro, con le versioni da 16 GB più 512 GB e 16 GB più 1 TB affiancate da un’edizione speciale Privacy Screen disponibile con 16 GB più 1 TB oppure 2 TB. Il posizionamento è chiaro, con un pieghevole a tre ante che punta tutto sulla protezione dei contenuti in situazioni pubbliche, dai viaggi di lavoro alle riunioni fuori sede. E il fatto che la funzione si attivi con un semplice doppio tocco laterale, senza passare da impostazioni o scorciatoie da memorizzare, dice molto su quanto Huawei voglia renderla una funzione di uso quotidiano piuttosto che un extra da tirare fuori nelle occasioni speciali.