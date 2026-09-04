Robot morbido salta senza motori né batterie: basta la luce

Un robot morbido a forma di anello che salta da solo, senza motori e senza batterie, ma solo perché qualcuno gli punta addosso una fonte di luce infrarossa. È il risultato ottenuto dai ricercatori della North Carolina State University, e la parte interessante non è tanto il balzo in sé, quanto il fatto che il dispositivo riesca a ricaricarsi meccanicamente da solo dopo ogni movimento, pronto per ripartire senza alcun intervento esterno.

La robotica morbida è quel ramo un po’ defilato della disciplina, meno spettacolare rispetto agli umanoidi che camminano o ai bracci industriali, eppure con applicazioni molto concrete soprattutto in ambito medico. Qui non ci sono ingranaggi, non ci sono chip, non c’è elettronica di controllo. Il movimento nasce da forze esterne, e imparare a governarle diventa il vero segreto della locomozione.

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Come funziona il salto senza motori né batterie

Nei robot tradizionali servono motori, batterie, ingranaggi, sistemi di controllo. In quelli morbidi, a volte, è la struttura stessa a fare tutto il lavoro. Il piccolo anello messo a punto nei laboratori americani si basa su un elastomero a cristalli liquidi, un materiale sensibile al calore generato dalla luce. Quando assorbe gli infrarossi il materiale si contrae e fa torcere l’anello, ma la deformazione non è libera di svilupparsi come vorrebbe.

A impedirlo c’è una coda rigida a forma di V, che blocca la struttura e la costringe ad accumulare energia elastica. Il paragone più immediato è quello della molla che viene compressa sempre di più, con la tensione che cresce fino a un punto di rottura. Superata una certa soglia, la coda scatta contro il terreno e libera di colpo tutta l’energia immagazzinata. Il risultato è il salto. Il robot viene proiettato in aria e, durante il volo, l’anello torna spontaneamente alla propria forma iniziale. Atterra, e il ciclo ricomincia da capo. Finché la luce continua a colpirlo, il piccolo dispositivo continua a rimbalzare, in un movimento che si autoalimenta senza bisogno di alcuna ricarica.

Perché la robotica morbida interessa più di quanto sembri

L’aspetto che rende questo tipo di ricerca meno banale di quanto possa apparire è proprio l’assenza di componenti tradizionali. Un robot morbido costruito così non ha una batteria che si scarica, non ha un circuito che può guastarsi, non ha parti meccaniche soggette a usura nel senso classico del termine. La fonte di energia arriva dall’esterno e viene convertita direttamente in movimento dalla struttura del materiale.

È un approccio che apre scenari interessanti soprattutto in medicina, dove dispositivi di dimensioni minime e privi di elettronica potrebbero muoversi in contesti dove un robot convenzionale semplicemente non entrerebbe. Ma il campo di applicazione non si esaurisce lì, perché la logica dell’energia elastica accumulata e rilasciata all’improvviso è un principio replicabile in scale e forme diverse.

Il meccanismo, del resto, ricorda da vicino soluzioni che la natura conosce da tempo. Molti insetti saltano esattamente così, caricando strutture elastiche e sbloccandole di scatto, invece di affidarsi alla sola forza muscolare. La differenza è che qui a innescare tutto è un fascio di infrarossi, e non un impulso nervoso. La ricerca si inserisce in un filone che punta a semplificare al massimo i robot, togliendo pezzi invece di aggiungerne. Meno componenti significa meno cose che possono rompersi, e in certi ambiti questa è una qualità che vale più della potenza bruta. Il piccolo anello della North Carolina State University salta finché la luce lo illumina, e si ricarica da solo a ogni atterraggio.