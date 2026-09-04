Motorola edge 70 plus è ufficiale a IFA 2026: fotocamera da 200MP

Il motorola edge 70 plus debutta ufficialmente a IFA 2026 con una dotazione che punta soprattutto su fotografia, autonomia e design. Il nuovo smartphone di Motorola, azienda del gruppo Lenovo, porta per la prima volta sul marchio una fotocamera principale da 200MP, affiancata da un display Extreme AMOLED quad-curved da 6,78 pollici e da una batteria da 6500mAh.

La nuova proposta utilizza la piattaforma Snapdragon 7s Gen 3 e integra funzionalità AI on-device per fotografia, produttività e utilizzo quotidiano. A completare la lineup presentata a Berlino ci sono moto watch ultra, smartwatch con Wear OS by Google e tecnologia Polar, e moto snap wireless charger, caricatore magnetico compatibile con Qi2.2.

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Motorola edge 70 plus punta sulla fotografia da 200MP

Il sistema fotografico rappresenta uno degli elementi distintivi del nuovo edge 70 plus. Il sensore principale da 200MP è il più risoluto mai integrato da Motorola in un sistema fotografico e dispone di stabilizzazione ottica dell’immagine.

La fotocamera combina l’hardware ad alta risoluzione con funzioni AI-powered, pensate per migliorare automaticamente la resa degli scatti. Il sistema include anche Super Zoom 10x, registrazione video in 4K e calibrazione di colori e tonalità della pelle Pantone Validated. A completare il comparto fotografico c’è una fotocamera macro dedicata, mentre sul frontale trova posto un sensore da 32MP. L’ottimizzazione AI interviene sulle tonalità della pelle e sulle espressioni facciali. Il passaggio dall’orientamento verticale a quello orizzontale attiva automaticamente la modalità di gruppo, ampliando il campo visivo. La fotocamera frontale può inoltre registrare video in 4K con Stabilizzazione Adattiva.

Il Photo Enhancement Engine lavora in background per recuperare maggiori dettagli negli scatti senza richiedere interventi manuali sulle impostazioni. La componente estetica accompagna quella fotografica. Il dispositivo utilizza un design quad-curved, con superfici che passano dal fronte al retro senza spigoli marcati. Motorola propone quattro colorazioni sviluppate insieme al Pantone Color Institute: PANTONE Mountain View, PANTONE Gray Lilac, PANTONE Milky Blue e PANTONE Sage.

Batteria da 6500mAh e display AMOLED a 144Hz

L’autonomia è affidata a una batteria da 6500mAh, che secondo i dati forniti da Motorola permette fino a 42 ore di chiamate, 34 ore di streaming video oppure 23 ore di navigazione sui social con una singola carica.

La ricarica TurboPower da 45W consente di recuperare rapidamente energia, mentre il bypass charging permette di alimentare lo smartphone durante il gaming riducendo il rischio di surriscaldamento e preservando la salute della batteria. Sul fronte della resistenza, edge 70 plus è certificato secondo standard militari di durabilità ed è progettato per affrontare temperature estreme, umidità intensa e alta quota. Il Corning Gorilla Glass 7i offre inoltre una resistenza ai graffi fino a due volte superiore, secondo quanto dichiarato nella fonte.

Il display è un Extreme AMOLED quad-curved da 6,78 pollici, con calibrazione Pantone Validated e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. La tecnologia punta su contrasto, neri profondi e colori più intensi, mentre l’elevata frequenza di aggiornamento riduce stuttering e motion blur nei giochi e nelle applicazioni compatibili. L’audio è affidato a due speaker stereo di grandi dimensioni con certificazione Hi-Res e supporto Dolby Atmos. La piattaforma Snapdragon 7s Gen 3 viene affiancata da 8GB di memoria LPDDR5X e da 128GB o 256GB di storage. AI RAM Boost è dedicato al multitasking, mentre un sistema di raffreddamento a camera di vapore contribuisce alla gestione termica durante attività più impegnative.

Sul fronte software sono presenti anche Google Gemini e Circle to Search. Gemini Live permette conversazioni in tempo reale, mentre Gemini può supportare ideazione, apprendimento, scrittura di email e organizzazione di eventi. Circle to Search consente invece di cercare elementi visualizzati sullo schermo senza cambiare applicazione.

moto watch ultra porta Polar e Qira al polso

Motorola ha presentato insieme allo smartphone anche moto watch ultra, definito nella fonte come lo smartwatch più evoluto mai realizzato dall’azienda. Il dispositivo rinnova la collaborazione con Polar e integra funzioni dedicate a stress, sonno, recupero, attività fisica e calorie. Tra gli strumenti disponibili figurano Serene, Nightly Recharge e Sleep Plus Stages, oltre a Activity Goal, Activity Score, Active Intensity Zones, Inactivity Alert, Smart Calories ed Energy Sources.

Lo smartwatch utilizza Wear OS by Google, con accesso a Google Play e applicazioni come YouTube Music, Google Maps, Google Messages e Google Gemini. È inoltre il primo wearable Motorola con Motorola Qira integrato, permettendo di richiamare informazioni condivise tra dispositivi Lenovo e Motorola compatibili tramite il comando “Hey Qira” oppure sollevando il polso. Il display OLED da 1,5 pollici raggiunge 2700 nit e supporta la modalità always-on. Il corpo in acciaio inossidabile misura 46mm, mentre i cinturini da 22mm possono essere sostituiti con modelli di terze parti.

L’autonomia arriva fino a due giorni, mentre 10 minuti di ricarica permettono di raggiungere il 30% della batteria. La protezione comprende certificazione IP68, 5ATM e Corning Gorilla Glass 3. Chiude la nuova lineup il moto snap wireless charger, pensato per dispositivi compatibili Qi e Motorola supportati. Con Qi2.2 arriva fino a 25W, mentre sui dispositivi Motorola compatibili può raggiungere 30W attraverso il protocollo proprietario. Il caricatore utilizza un sistema di allineamento magnetico per facilitare il posizionamento dello smartphone e supporta cover magnetiche compatibili. Sono inoltre presenti protezioni contro surriscaldamento e sovraccarica e un consumo in standby pari a zero.

Per quanto riguarda i prezzi, motorola edge 70 plus parte da 599 euro, mentre moto watch ultra parte da 479 euro. Il moto snap wireless charger sarà invece disponibile a partire da 39,90 euro, tutti su motorola.com.