Android, 5 novità: Motion Assist contro il mal d’auto

Cinque novità in arrivo su Android puntano dritte a un obiettivo preciso, rendere lo smartphone più accessibile, più utile e un po’ più personale. Google le ha presentate martedì con un post sul proprio blog, e coprono un raggio d’azione piuttosto largo, dal mal d’auto quando si guarda il telefono in movimento fino agli strumenti pensati per chi ha problemi di vista, passando per un modo nuovo di ricordarsi dove sono finiti gli oggetti importanti e per qualche opzione estetica in più dentro Google Messaggi.

Alcune di queste funzioni sono chiaramente una rincorsa ad Apple, che su iPhone offre già qualcosa di molto simile. Altre invece si appoggiano a Gemini, e lì il discorso cambia, perché l’assistente diventa il motore che fa funzionare tutto il resto.

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Motion Assist, la bolla che segue i movimenti dell’auto

La novità più curiosa si chiama Motion Assist ed è pensata per chi soffre di cinetosi, cioè il classico mal d’auto che arriva quando si prova a leggere qualcosa mentre il veicolo si muove. Il meccanismo è semplice nell’idea, sullo schermo compare una bolla in sovrimpressione che si sposta seguendo i movimenti dell’auto. L’obiettivo è ridurre lo scollamento tra quello che gli occhi vedono sul display e quello che il corpo percepisce, che è poi la causa del malessere.

Il concetto non nasce oggi. Apple aveva introdotto nel 2024 i suoi “Vehicle Motion Cues”, una serie di puntini animati lungo i bordi dello schermo che reagiscono allo stesso modo al movimento del veicolo. Google però lascia più margine di personalizzazione, la bolla può cambiare forma, colore e trasparenza, si può attivare in automatico oppure aggiungere alle Impostazioni rapide. La funzione è disponibile per chi ha Android 17.

Guided Vision e la fotocamera che descrive quello che c’è intorno

L’altra novità di peso è Guided Vision, progettata per utenti ciechi o ipovedenti. Qui la fotocamera del telefono lavora insieme a Gemini per affrontare situazioni concrete, leggere le scritte minuscole su un’etichetta alimentare, decifrare un menù in un ristorante poco illuminato, riconoscere oggetti sparsi per casa. Non si limita a descrivere, guida anche con la voce quando l’inquadratura non è corretta, suggerendo di spostare il telefono, di muoverlo in orizzontale o di centrare meglio l’oggetto. La compatibilità è ampia, arriva sui dispositivi con Android 9 e versioni successive, nei Paesi dove Gemini è già disponibile. È uno di quei casi in cui l’intelligenza artificiale smette di essere una parola da comunicato stampa e diventa qualcosa che serve davvero tutti i giorni.

Oggetti dimenticati, liste condivise e chat colorate

Poi c’è la parte che riguarda la memoria, o meglio, la mancanza di memoria. Dentro Find Hub arriva una sezione chiamata “oggetti ricordati”, dove basta dire a Gemini dove è stato messo qualcosa e l’informazione resta salvata. Esempio banale ma efficace, il passaporto infilato nel cassetto della camera da letto. Si può anche allegare una foto, così ritrovarlo diventa più immediato.

Su Google Messaggi arrivano invece due aggiunte separate. La prima è l’integrazione con Google Keep, che permette di condividere e modificare liste della spesa, appunti per le vacanze e altre note direttamente dentro una conversazione, senza saltare da un’app all’altra. La seconda riguarda l’aspetto, ogni chat potrà avere sfondi, foto e colori personalizzati, con i fumetti dei messaggi che si adattano automaticamente alla palette scelta. Anche in questo caso Apple era arrivata prima, gli sfondi personalizzati in Messaggi erano stati aggiunti l’anno scorso. Ma il pacchetto complessivo che Google porta su Android tiene insieme cose molto diverse tra loro, accessibilità vera, piccole comodità quotidiane e un pizzico di personalizzazione, con Gemini che fa da collante in almeno metà dei casi.