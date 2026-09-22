Lynk & Co apre a Cuneo il primo showroom in Piemonte

Per un marchio automobilistico in fase di espansione, la presenza fisica sul territorio diventa un elemento sempre più importante per avvicinare i clienti alla propria gamma. Lynk & Co prosegue in questa direzione con l’apertura del primo showroom in Piemonte, realizzato a Cuneo in collaborazione con Gino Spa.

L’inaugurazione rappresenta un nuovo passo nella crescita del marchio sul mercato italiano e porta a 19 i punti vendita attivi in Italia, affiancati da 51 officine autorizzate. La strategia prevede il coinvolgimento di concessionari locali con esperienza consolidata, così da ampliare progressivamente la presenza del brand sul territorio. Il nuovo spazio di Cuneo occupa 275 metri quadrati e permette di conoscere direttamente i modelli della gamma, ricevere una consulenza dedicata e prenotare una prova su strada.

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Gino Spa porta Lynk & Co in Piemonte

L’apertura nasce dalla collaborazione con Gino Spa, gruppo automotive attivo nel Nord-Ovest italiano e fondato nel 1959. Oltre 65 anni di attività hanno portato l’azienda a consolidare la propria presenza nel settore, con un’attenzione rivolta all’innovazione e alla qualità del servizio.

La partnership consente a Lynk & Co di affidarsi a una realtà già radicata nel territorio piemontese, mentre per Gino Spa l’arrivo del marchio rappresenta un ampliamento dell’offerta rivolta ai propri clienti. Il nuovo showroom è stato pensato come punto di riferimento locale per entrare in contatto con il brand. Al suo interno è possibile ricevere informazioni sulla gamma e avere un rapporto diretto con il personale, oltre a organizzare un test drive dei modelli disponibili.

La gamma Lynk & Co arriva a Cuneo

All’interno dello showroom è possibile scoprire l’intera gamma attualmente indicata dal marchio per il mercato italiano. Tra i modelli presenti c’è la Lynk & Co 08, SUV plug-in hybrid caratterizzato da un’autonomia estesa. La gamma comprende anche la Lynk & Co 02, crossover coupé completamente elettrico, e la Lynk & Co 01, SUV plug-in hybrid che ha rappresentato il modello con cui Lynk & Co ha fatto il proprio ingresso in Europa.

La presenza fisica dei tre modelli permette quindi di conoscere direttamente una proposta che comprende motorizzazioni elettrificate differenti, dalla soluzione completamente elettrica a quella plug-in hybrid.

L’inaugurazione dello showroom di Cuneo

L’apertura ufficiale si è svolta mercoledì 16 settembre, con un evento dedicato a clienti, partner, media locali e creator. La serata ha rappresentato l’occasione per presentare il marchio al pubblico piemontese e approfondire la filosofia di Lynk & Co insieme alla gamma di vetture. All’evento hanno partecipato Patric Holm, Vice President of Market Area Nordics & South di Lynk & Co International, e Alessandro Gino, Direttore Generale di Gino Spa.

Secondo Patric Holm, l’Italia continua a essere uno dei mercati più importanti per Lynk & Co in Europa e la nuova apertura rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di crescita. La collaborazione con partner radicati localmente viene indicata come uno strumento per avvicinare il marchio ai clienti e mantenere un’esperienza coerente con i valori dichiarati di innovazione, semplicità e attenzione alle persone.

Alessandro Gino ha invece descritto l’arrivo di Lynk & Co come un ampliamento dell’offerta del gruppo, sottolineando la condivisione di una visione orientata alla qualità dell’esperienza e all’evoluzione del settore automotive.

Fonte: TecnoAndroid