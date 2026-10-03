Leapmotor B03X, la prova: 197 CV e prezzo da 19.900 euro

La Leapmotor B03X è una crossover elettrica compatta che sorprende appena si preme l’acceleratore, ancora prima di farsi notare per il design o per il grande schermo che domina la plancia. Sotto un aspetto tranquillo, fatto di forme morbide e proporzioni da vettura urbana, lavora un motore anteriore da 197 CV che in modalità Sport trasforma questa piccola in un’auto decisamente vivace. Con la promozione in corso il prezzo d’ingresso scende a 19.900 euro e la prova sulle strade intorno a Lecco, tra traffico e utilizzo cittadino, ha permesso di valutare la brillantezza del powertrain ma anche il comfort, la praticità e la tecnologia di bordo.

Comoda tra le vie del centro e pronta quando serve

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Credits: TecnoAndroid

Con i suoi 4,27 metri di lunghezza la B03X si colloca in una fascia di mercato dove oggi si concentrano molti dei modelli più interessanti per chi cerca un’auto compatta senza sacrificare lo spazio. Si infila nel traffico con facilità e la posizione di guida restituisce una buona percezione degli ingombri. Lo sterzo è molto leggero e per certi versi richiama il sistema City delle Fiat di qualche anno fa, con il vantaggio di una risposta comunque abbastanza precisa. Le sospensioni sono tarate sul comfort e assorbono buche, giunzioni e irregolarità con una naturalezza che in città si apprezza parecchio.

Quando si alza il ritmo viene fuori il lato più turistico della vettura. Il rollio è evidente e l’auto non invita certo a cercare la traiettoria perfetta, anche se resta composta e sicura. Il suo mestiere è un altro, cioè accompagnare comodamente chi viaggia piuttosto che regalare divertimento tra le curve.

La versione provata monta la batteria da 53 kWh abbinata al motore da 197 CV, con 200 Nm di coppia e trazione anteriore. In modalità normale l’erogazione è progressiva e fluida, senza strappi. Basta però passare a Sport perché l’acceleratore diventi più reattivo e la crossover mostri una vivacità quasi inattesa per un modello pensato soprattutto per l’uso urbano. Il punto forte resta la progressione, perché la coppia subito disponibile rende rapide le riprese e permette di affrontare senza pensieri anche un sorpasso fuori città.

Abitacolo digitale e spazio da vendere

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Da ferma la Leapmotor B03X trasmette tutt’altra sensazione. Il design non cerca effetti speciali e punta su superfici arrotondate e regolari, senza proporzioni da SUV coupé né dettagli aggressivi. L’elemento più caratteristico sta al posteriore, dove la firma luminosa sembra disegnare un sorriso e regala quel pizzico di personalità che manca in parte alla vista laterale e frontale.

All’interno spicca il display centrale da 14,6 pollici, affiancato da una strumentazione digitale da 8,8 pollici. La scelta del costruttore è netta, con i comandi fisici ridotti al minimo e quasi tutto affidato allo schermo. Il sistema è rapido e funziona bene ma richiede un periodo di adattamento, dato che alcune regolazioni passano dal menu e costringono a distogliere lo sguardo dalla strada per qualche istante. Una soluzione intelligente arriva da uno dei pochi tasti sul volante, che si può personalizzare per richiamare diverse funzioni con una pressione singola o doppia.

Il vero lusso è lo spazio. Nonostante le dimensioni contenute l’abitacolo è sorprendentemente ampio anche per chi siede dietro. Il bagagliaio offre 510 litri, compreso un pozzetto inferiore da 105 litri, e abbattendo gli schienali posteriori si arriva a 1.610 litri. Le sedute posteriori possono inoltre essere sollevate per creare un vano extra utile con gli oggetti voluminosi. Mancano invece le bocchette dell’aria dedicate ai passeggeri della seconda fila.

Consumi, autonomia e prezzi della gamma

Durante il test, svolto soprattutto in ambito urbano, il consumo registrato si è attestato intorno ai 12,8 kWh/100 km, un valore interessante per un’auto di queste dimensioni. La versione da 53 kWh dichiara 386 km di autonomia, mentre quella con batteria da 39,8 kWh e 177 CV arriva a 298 km secondo i dati ufficiali. I consumi reali cambiano naturalmente in base a temperatura, traffico, velocità e stile di guida.

Il listino parte da 24.900 euro e sale fino a 29.400 euro per l’allestimento Design. La promozione di lancio prevista per ottobre aggiunge un incentivo di 5.000 euro che porta la versione base a 19.900 euro e la Design da 53 kWh a 24.400 euro, senza l’obbligo di sottoscrivere un finanziamento.

Fonte: TecnoAndroid