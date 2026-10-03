WandaVision, tre episodi gratis su YouTube prima di VisionQuest

Mancano appena due settimane all’arrivo di VisionQuest e Marvel ha scelto un modo piuttosto generoso per preparare il pubblico. I primi tre episodi di WandaVision sono infatti disponibili in streaming gratuito su YouTube, sul canale ufficiale della casa delle idee. Un’occasione perfetta per chi non ha mai visto la serie o per chi vuole semplicemente rinfrescarsi la memoria prima del nuovo capitolo dedicato all’androide più amato del franchise.

La mossa non è casuale. WandaVision è stata la prima produzione televisiva ad aprire l’era Disney+ del Marvel Cinematic Universe, inaugurando quel modello in cui ogni serie si collega direttamente all’universo cinematografico principale. Rimettere in circolo proprio quei primi episodi significa riportare l’attenzione sulle origini di una storia che ora prende una direzione del tutto nuova.

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Da WandaVision a VisionQuest, il filo che lega le due serie

Per capire da dove riparte VisionQuest bisogna tornare agli eventi successivi ad Avengers: Endgame. In WandaVision una Wanda Maximoff distrutta dal dolore usa la magia per costruirsi una vita felice e quasi idilliaca, una sorta di rifugio dopo la tragica morte di Visione per mano di Thanos. Un mondo perfetto in apparenza, che però nasconde parecchie crepe.

Nel finale della serie Wanda lascia che la versione di Visione creata con i suoi poteri svanisca nel nulla. Nel frattempo però l’organizzazione S.W.O.R.D. aveva già ricostruito completamente l’androide, dando vita a una versione interamente bianca. È proprio questo Visione bianco il protagonista di VisionQuest, alle prese con un’esistenza tutta da reinventare.

E qui la trama prende una piega curiosa. Il nuovo Visione infatti invita Ultron, interpretato da James Spader, a trasferirsi nella sua casa. O forse sarebbe più corretto dire nella sua mente, visto che la natura di questa convivenza resta piuttosto misteriosa. Il motivo dietro una scelta del genere, almeno per ora, non è stato chiarito.

Il cast e le intelligenze artificiali del Marvel Cinematic Universe

Il cast di VisionQuest punta molto su un tema che gli appassionati conoscono bene, quello delle intelligenze artificiali nate nei laboratori degli Avengers. Orla Brady veste i panni di FRIDAY, Emily Hampshire interpreta EDITH e James D’Arcy torna nel ruolo di JARVIS. Proprio lui, lo stesso Jarvis che i fan ricordano bene, e la sua presenza aggiunge un certo fascino all’intera operazione.

C’è poi un volto legato direttamente alla famiglia Maximoff. Ruaridh Mollica interpreta infatti Tommy Maximoff, figlio di Wanda, il cui nome era già stato introdotto in Agatha All Along, la prima serie derivata da WandaVision. Nel trailer di VisionQuest c’è anche un momento che ha subito acceso l’entusiasmo dei fan, quando Ultron si rivolge a Tommy con una battuta giocata sul doppio senso inglese tra “son of a witch” e la ben più colorita espressione “son of a bitch”. Tradotto alla buona, gli dice che è davvero il figlio di una strega.

Altre novità sulla serie sono attese dal New York Comic Con e, conoscendo le abitudini di Marvel, è probabile che riguardino qualche cameo a sorpresa. Un’ipotesi più che plausibile, considerando quanto lo studio ami giocare con apparizioni inattese e personaggi di ritorno.

VisionQuest debutterà il 14 ottobre. Nel frattempo i primi tre episodi di WandaVision si possono già guardare gratuitamente sul canale YouTube ufficiale di Marvel.

Fonte: TecnoAndroid