Knuckles’ Chaotix, la recomp con IA ha più bug dell’originale

La ricompilazione di Knuckles’ Chaotix realizzata con l’intelligenza artificiale ha riacceso una discussione che nel mondo del retrogaming non si è mai davvero spenta. Il gioco, pubblicato da Sega per 32X nel 1995, è diventato l’esempio più recente di una tendenza sempre più diffusa, quella di affidarsi all’IA per traduzioni, decompilazioni e ricompilazioni di vecchi titoli. Il problema è che i risultati non sempre si rivelano all’altezza delle aspettative e in questo caso le reazioni degli appassionati sono state tutt’altro che tenere.

Negli ultimi tempi i progetti di questo tipo si sono moltiplicati e con loro anche le polemiche. Da una parte c’è chi vede negli strumenti basati sull’IA una scorciatoia utile per recuperare giochi che altrimenti resterebbero chiusi nel passato. Dall’altra c’è una fetta consistente della comunità che guarda con sospetto a lavori prodotti in fretta, spesso con più difetti che meriti.

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Audio compromesso e widescreen instabile nella recomp di Knuckles’ Chaotix

Il progetto è stato sviluppato seguendo un approccio definito “vibe coding” e si basa sull’utilizzo di Claude. Il risultato però presenta una lunga serie di problemi tecnici. Tra quelli segnalati spicca un comparto sonoro compromesso, seguito da una modalità widescreen che in diverse situazioni torna erroneamente al formato 4:3. Durante gli special stage poi le prestazioni diventano particolarmente problematiche. Alcuni utenti hanno anche fatto notare che la quantità di bug risulta superiore a quella del gioco originale, e a quel punto la domanda nasce spontanea. Che vantaggio offre questa versione rispetto a una semplice emulazione?

Se lo è chiesto anche @hikaru9420, che su X non ha usato mezzi termini: “Il sonoro è un disastro assoluto, peggiore persino di quello dell’emulazione, e il widescreen presenta un sacco di situazioni in cui torna al formato 4:3”. E ancora: “Mi sto davvero stancando di tutti questi “port” realizzati con l’IA che non offrono alcun vantaggio concreto rispetto alla semplice emulazione”. Una posizione condivisa da molti altri giocatori, a giudicare dai commenti comparsi nelle ore successive alla pubblicazione del progetto. Sulla stessa linea si è espresso @WiiUOffical2012, altrettanto duro nel giudizio sulla recomp di Knuckles’ Chaotix: “Quindi la recomp è praticamente rotta. Alcuni canali audio non funzionano, il widescreen è un disastro e ci sono molti più bug rispetto al gioco originale. Per l’amor di Dio, non usate l’IA per i vostri progetti videoludici. Dedicate invece più lavoro umano alle decompilazioni e alle recompilazioni”.

Il timore per la reputazione della scena

C’è chi è andato oltre le parole e ha mostrato direttamente sui social alcuni dei difetti riscontrati, soprattutto negli special stage. Secondo @sokzajelo il vero rischio riguarda la percezione che il pubblico avrà di questo genere di lavori: “Grazie a progetti come questi, sempre più persone avranno come prima esperienza con le recomp e il retro dev/homebrew un prodotto che funziona a malapena e non presenta alcuna attenzione per i dettagli”. La preoccupazione di fondo è che una scena cresciuta moltissimo nel corso degli anni finisca in cattiva luce per colpa di iniziative portate avanti di corsa, capaci di creare più problemi di quanti ne risolvano. Il timore è che progetti simili finiscano per allontanare gli utenti invece di avvicinarli a un mondo che ha richiesto tempo e passione per svilupparsi.

I sostenitori dell’IA la vedono in modo diverso. Secondo loro questi strumenti permettono di realizzare recomp e port che altrimenti richiederebbero molto più tempo, o che forse non verrebbero mai portati a termine. Il nodo arriva però nella fase di debugging. Quando il codice è stato prodotto principalmente dall’intelligenza artificiale, individuare e correggere certi problemi può risultare più complicato rispetto a quanto accade con un progetto sviluppato direttamente da programmatori in carne e ossa.

Fonte: TecnoAndroid