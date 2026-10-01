Apple Home Hub, le prime schermate mostrano la Photo Face

Le prime schermate dell’interfaccia di Apple Home Hub sono comparse in rete e mostrano per la prima volta come potrebbe funzionare il dispositivo che Apple sta preparando per la casa. Secondo le indiscrezioni, il nuovo prodotto potrebbe essere presentato il 13 ottobre insieme agli altri dispositivi pensati per l’ambiente domestico. Le immagini sono state condivise dal leaker pdfu e si concentrano su un aspetto preciso, cioè la configurazione della Photo Face, una delle modalità previste per i momenti in cui lo schermo non viene utilizzato attivamente.

Non si tratta di una panoramica completa del sistema operativo, questo va detto subito. Le schermate riguardano una sola funzione, ma rappresentano comunque il primo contatto visivo con il software dell’Home Hub, un dispositivo di cui finora si era parlato soprattutto attraverso voci e ipotesi. Vedere qualcosa di concreto aiuta a capire meglio come Apple immagina l’uso del display quando nessuno lo sta toccando.

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Come funziona la Photo Face con le foto di iCloud

Credits: TecnoAndroid

La funzione permetterà di mostrare sul display le fotografie recuperate da Foto di iCloud. In pratica lo schermo dell’Home Hub, quando resta inattivo, potrà trasformarsi in una sorta di cornice digitale che propone gli scatti dell’utente. Durante la configurazione iniziale sarà possibile scegliere tra tre sorgenti diverse, ovvero Foto, Ricordi e Album condivisi. Una volta indicata la provenienza delle immagini, il passaggio successivo consentirà di restringere ulteriormente il campo selezionando raccolte specifiche, le Foto in evidenza oppure immagini scelte manualmente una per una.

C’è però un requisito da tenere presente. Per sfruttare la Photo Face sarà necessario avere attiva la sincronizzazione delle foto su iCloud, perché è proprio da lì che il dispositivo andrà a pescare i contenuti da mostrare. Senza questo collegamento la modalità non avrebbe materiale su cui lavorare.

Dalle schermate emerge anche un altro dettaglio interessante. Apple ha previsto una procedura guidata già durante l’attivazione del dispositivo, così da accompagnare l’utente nella scelta delle immagini fin dal primo avvio. Chi preferisce rimandare non sarà comunque obbligato a farlo subito, dato che la Photo Face potrà essere configurata anche in un secondo momento. Una volta impostata, le foto verranno alternate direttamente sul display dell’Home Hub, senza bisogno di ulteriori interventi.

Lo stesso software di iPhone Duo e della modalità StandBy

La parte forse più curiosa della vicenda riguarda il legame con un altro prodotto atteso. Secondo pdfu, questa interfaccia sarebbe la stessa sviluppata anche per iPhone Duo e per la sua modalità StandBy. In altre parole, l’esperienza vista sulle schermate dell’Home Hub non sarebbe un’esclusiva del dispositivo per la casa, ma un elemento condiviso con il pieghevole di Apple.

Questa condivisione di alcuni componenti software potrebbe spiegare un particolare che finora era rimasto senza una risposta chiara. Apple, infatti, non ha ancora reso disponibile nel simulatore Xcode la versione di StandBy destinata a iPhone Duo. Se il codice alla base è in parte lo stesso dell’Home Hub, pubblicarlo in anticipo avrebbe potuto svelare dettagli sul dispositivo domestico prima della sua presentazione ufficiale, ed è proprio questo collegamento a rendere plausibile il ritardo nella comparsa della modalità StandBy pensata per il pieghevole all’interno degli strumenti per sviluppatori.

Fonte: TecnoAndroid