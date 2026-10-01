Galaxy S27, prezzi in aumento: fino a 85 euro in più in Corea

La serie Galaxy S27 di Samsung rischia di arrivare sugli scaffali con un cartellino sensibilmente più alto rispetto a quello dei modelli attuali. Nelle ultime ore sono infatti trapelate le prime indiscrezioni sui possibili prezzi dei prossimi smartphone top di gamma del colosso coreano e il quadro che emerge non è per niente rassicurante. Sullo sfondo c’è la crisi dei chip, il contesto in cui si inseriscono questi nuovi rincari attesi, e chi sperava in una certa stabilità dei listini dovrà probabilmente rivedere i propri piani.

A diffondere le anticipazioni è stato Lanzuk, un leaker conosciuto online e considerato in genere piuttosto affidabile quando si parla di novità legate al mercato degli smartphone. Secondo quanto riferito, rispetto a Galaxy S26 in Corea ci si potrebbero aspettare aumenti compresi tra 100.000 e 130.000 won, una cifra che al cambio attuale corrisponde grosso modo a una forbice tra 65 e 85 euro. E non si parla di un singolo dispositivo, perché il ritocco riguarderebbe tutta la gamma. Il dettaglio che pesa di più è che Galaxy S26 era già più costoso dei predecessori della serie S25, quindi si tratterebbe di un secondo scatto verso l’alto in poco tempo.

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Il nodo delle configurazioni di memoria

Purtroppo la parte più delicata della vicenda arriva adesso. Gli incrementi appena descritti sarebbero infatti riferiti soltanto alla versione con la memoria base, cioè quella d’ingresso di ciascun modello. Per le varianti più generose, quelle con più spazio di archiviazione, il rincaro dovrebbe essere ancora più marcato. Su questo fronte però non sono state indicate cifre precise, quindi al momento non è possibile quantificare con esattezza quanto potrebbe crescere il conto per chi punta ai tagli superiori.

Il ragionamento comunque è abbastanza lineare. Se già la configurazione di partenza dei nuovi Galaxy S27 dovesse costare tra 65 e 85 euro in più in Corea, le versioni con capacità maggiori finirebbero per allontanarsi ulteriormente dai prezzi dell’attuale generazione. Una prospettiva che riguarda in particolare chi sceglie questi telefoni proprio per avere tanto spazio a disposizione e che ora si troverebbe a dover mettere in conto una spesa decisamente più consistente.

Cosa potrebbe cambiare sul mercato europeo

Resta poi un’altra incognita, ovvero il modo in cui questi ritocchi verranno tradotti negli altri mercati. Le cifre trapelate fanno riferimento al listino coreano espresso in won e la conversione diretta in euro non sempre rispecchia fedelmente quello che accade poi nei diversi paesi, dove entrano in gioco dinamiche commerciali differenti. Per capire l’impatto reale sui prezzi italiani ed europei bisognerà quindi aspettare indicazioni più concrete da parte di Samsung.

Detto questo, sulla base delle informazioni disponibili appare lecito ipotizzare che i nuovi dispositivi costeranno almeno tra 50 e 100 euro in più rispetto ai modelli attuali. Va ricordato che il confronto riguarda i listini ufficiali della serie Galaxy S26, intesi al netto di promozioni, incentivi e delle varie iniziative commerciali che nel corso della vita di un prodotto finiscono spesso per abbassarne il prezzo effettivo.

Fonte: TecnoAndroid