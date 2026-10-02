Kena proroga le offerte da 4,99 e 5,99 euro fino all’8 ottobre

Kena ha deciso di concedere ancora qualche giorno ai nuovi clienti per sottoscrivere le sue offerte operator attack più aggressive. Le due proposte online, cioè Kena 4,99 150 GB 5G TOP e Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G, sono state infatti prorogate di nuovo. Nei negozi aderenti continua invece a essere disponibile Kena 4,99 100GB 5G TOP, che segue lo stesso destino.

Dopo una serie di rinvii nelle settimane precedenti, queste promozioni avrebbero dovuto chiudersi alle ore 10:00 del 1° ottobre 2026. Con l’ultima proroga la scadenza si sposta adesso alle ore 10:00 dell’8 ottobre 2026, salvo eventuali cambiamenti. Sul sito ufficiale dell’operatore il countdown di Kena 4,99 150 GB 5G TOP compare sia in home page sia nella pagina dedicata. Quello della 5,99 euro si trova invece soltanto nella sua pagina e non in home.

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Le offerte online da 4,99 e 5,99 euro al mese

Con Kena 4,99 150 GB 5G TOP ogni mese si hanno minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 150 Giga fino in 5G con velocità limitata a 250 Mbps in download, il tutto a 4,99 euro al mese. Serve però la portabilità contestuale del numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali. Restano esclusi Very Mobile, ho. Mobile e Tiscali. Attivazione e SIM o eSIM sono gratuite, quindi la spesa iniziale è di 5 euro, da cui viene scalato il primo mese anticipato con 0,01 euro di credito residuo.

Un gradino più su si trova Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G. Il pacchetto comprende minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga in 5G fino a 250 Mbps, che salgono a 300 Giga attivando la Ricarica Automatica, a 5,99 euro al mese. In questo caso si può chiedere un nuovo numero oppure arrivare da Iliad, ho. Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri virtuali, con l’esclusione di Very Mobile e Tiscali. Anche qui niente costi di attivazione né per la scheda, e il primo esborso è di 6 euro con lo stesso centesimo di credito che resta disponibile.

Il bonus dei 300 Giga deriva dall’opzione “100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica“, riservata fino al 30 dicembre 2026, salvo cambiamenti, a chi attiva la ricarica automatica su tutte le offerte da 5,99 euro in su.

La proposta nei negozi e come funziona la rete

Nei punti vendita autorizzati resta attivabile fino alla stessa data Kena 4,99 100GB 5G TOP, con minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga fino in 5G a 250 Mbps per 4,99 euro al mese. Anche questa richiede la portabilità, stavolta da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri virtuali, sempre esclusi Very Mobile, ho. Mobile e Tiscali. I costi iniziali sono identici a quelli della versione online da 4,99 euro.

Kena è il secondo marchio di TIM e ne sfrutta la rete in 2G, 4G e, dal 16 luglio 2025, anche in 5G. In tutte queste promozioni l’accesso alla quinta generazione è già incluso nel prezzo, senza opzioni da aggiungere. Alcuni clienti hanno comunque segnalato ritardi nell’abilitazione del 5G, che in certi casi non è partito insieme all’offerta. Le velocità massime arrivano a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, come il profilo base di TIM. Senza copertura o con un telefono non compatibile si naviga in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il 3G è spento in tutta Italia da metà ottobre 2022 e da maggio dello stesso anno sulle SIM è stato introdotto progressivamente il VoLTE.

Schede, eSIM e utilizzo all’estero

Da gennaio 2025 ai nuovi clienti arrivano le Half SIM Green, realizzate in plastica riciclata e più piccole del 50%, già configurate sulla nuova piattaforma TIM. Dal 5 agosto 2025 è disponibile anche la eSIM, che si può scegliere online in fase d’acquisto. Chi opta per “Ricevi e Attiva da casa” può identificarsi con video selfie, SPID oppure CIE, quest’ultima accettata dal 24 giugno 2026. Dal primo inserimento di numero d’ordine e codice fiscale ci sono 30 giorni per completare la procedura.

Fonte: TecnoAndroid