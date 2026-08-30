Kena 4,99 euro con 150 GB in 5G: offerta prorogata al 31 agosto

Chi aveva ricevuto nei giorni scorsi l’invito per Kena 4,99 150 GB 5G TOP e non ha fatto in tempo a decidere può tirare un sospiro di sollievo, perché l’operatore ha allungato i tempi. Un nuovo SMS sta raggiungendo in queste ore gli ex clienti selezionati, quelli che a suo tempo avevano lasciato i consensi commerciali, e comunica che la promozione winback resta attivabile ancora per qualche giorno. La scadenza originaria era fissata al 21 Agosto 2026, ma proprio da quella data è partita la comunicazione con la nuova finestra temporale.

Il testo del messaggio è asciutto e va dritto al punto: “Ancora fino al 31 agosto, per te a 4,99E al mese, 150 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Nessun costo per attivazione e SIM. Attivala subito su kena.ly/tornainkena con il codice promo ricevuto nel precedente SMS.” Il termine ultimo, quindi, slitta al 31 Agosto 2026. Per procedere serve cliccare sul link, selezionare la voce “scopri subito” e inserire il codice univoco arrivato con il primo messaggio, insieme al numero di telefono destinatario dell’invito.

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Cosa comprende l’offerta e chi può attivarla

Il pacchetto mensile mette sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso qualsiasi numero italiano e 150 Giga di traffico dati fino in 5G, con velocità massima di 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Tutto a 4,99 euro al mese. La promozione è riservata esclusivamente a chi ha ricevuto il messaggio promozionale e richiede la portabilità del numero da un qualsiasi operatore nazionale. Il coupon, va detto, non è cedibile: funziona solo sulla numerazione che ha ricevuto l’invito.

Scegliendo online l’opzione “Ricevi e Attiva da casa”, l’identificazione può avvenire tramite Video Selfie, oppure con SPID e CIE, quest’ultima disponibile dal 24 Giugno 2026. Dal primo inserimento del numero d’ordine e del codice fiscale ci sono 30 giorni di tempo per completare la procedura e attivare la SIM.

Nessun costo di attivazione, nessun costo per la SIM. La spesa iniziale si riduce ai 5 euro del primo mese, con 0,01 euro che restano come credito residuo. La stessa offerta, salvo variazioni, è disponibile anche in versione operator attack sul sito ufficiale fino alle ore 10:00 del 2 Settembre 2026, per chi arriva da Iliad e da alcuni operatori virtuali. Dal 5 Agosto 2025 è attivabile anche in formato eSIM, selezionabile direttamente durante l’acquisto online. Da Marzo 2025 l’operatore distribuisce inoltre le Half SIM Green, EcoSIM in plastica riciclata più piccole del 50%, già configurate sulla piattaforma tecnologica TIM con APN automatico, VoLTE e servizi SMS di reperibilità funzionanti insieme.

Rete, consumi e cosa succede quando finiscono i Giga

Kena, secondo brand di TIM, appoggia la rete della casa madre in 2G, 4G e, dal 16 Luglio 2025, anche in 5G, ma solo con determinate offerte oppure attivando l’opzione dedicata. In questo caso la connettività di quinta generazione è compresa nel prezzo. Qualche cliente ha segnalato ritardi nell’attivazione, con il 5G non sempre disponibile fin da subito. Fuori copertura o con dispositivi non compatibili si naviga in 4G, fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il 3G di TIM, ricordiamo, è spento in tutta Italia da metà Ottobre 2022.

Segreteria telefonica e servizi Lo Sai e Chiama Ora sono inclusi senza sovrapprezzo. I minuti vengono tariffati a secondi effettivi senza scatto alla risposta, il traffico dati a scatti anticipati di 1 KB. Esauriti i Giga la navigazione si blocca, ma il servizio Restart consente di anticipare il rinnovo e recuperare tutti i contenuti. Con credito insufficiente scatta il Piano Base, che prevede 35 centesimi al minuto, 25 centesimi per SMS e 50 centesimi ogni 50 MB.

In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina, minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre per i dati il tetto durante il 2026 è di 7,5 Giga al mese, con un sovrapprezzo di 0,131 centesimi per ogni MB oltre soglia.