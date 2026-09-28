Kaspersky e SIC: dubbi sulle garanzie dell’intelligence europea

Gli allarmi europei sulla minaccia ibrida russa e la vicenda che lega Kaspersky al SIC viaggiano su binari diversi, almeno stando a quanto è verificabile oggi. Nessun collegamento dimostrato, nessuna prova che unisca i due dossier. Eppure basta metterli uno accanto all’altro perché emerga una domanda che tocca il cuore della sicurezza continentale: quanto sono state realmente esposte le catene tecnologiche e informative dell’intelligence occidentale, e chi può garantire oggi che siano integre? La questione non è accademica. Le strutture che raccolgono, elaborano e proteggono informazioni sensibili si appoggiano a software, fornitori, aggiornamenti automatici, contratti di manutenzione. Ogni anello di quella catena è un punto di contatto potenziale. E quando un fornitore tecnologico finisce sotto osservazione per ragioni geopolitiche, il problema smette di essere tecnico e diventa politico.

Due dossier separati che raccontano lo stesso problema

Il punto interessante è proprio l’assenza di un nesso provato. Non serve una prova diretta perché il caso Kaspersky SIC produca effetti sulla percezione di affidabilità dei sistemi. La fiducia nell’intelligence funziona così: si costruisce lentamente, si incrina in fretta, e per ricostruirla non bastano le smentite. Bastano invece i dubbi a innescare revisioni di contratti, audit straordinari, richieste di chiarimento dai parlamenti.

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Gli avvisi che circolano nelle capitali europee sulla pressione ibrida attribuita a Mosca hanno alzato il livello di attenzione un po’ ovunque. Sabotaggi, campagne informative, interferenze nelle infrastrutture critiche. In quel clima, qualsiasi vicenda che tocchi un fornitore tecnologico di origine russa viene letta con una lente diversa rispetto a cinque anni fa. Non è necessariamente giusto, ma è quello che succede. E qui sta il nodo: la sicurezza informatica delle agenzie non dipende soltanto dalla qualità del software installato. Dipende anche dalla trasparenza dei rapporti contrattuali, dalla tracciabilità degli aggiornamenti, dalla possibilità concreta di verificare cosa entra e cosa esce dai sistemi. Tutte cose che, sulla carta, esistono. Nella pratica, molto meno.

Il problema delle garanzie, non solo delle accuse

Chiedersi quali garanzie esistano oggi significa chiedersi se i meccanismi di controllo abbiano tenuto il passo con la complessità delle forniture. Un’agenzia di intelligence moderna utilizza decine di soluzioni diverse, spesso stratificate nel tempo, non sempre documentate con lo stesso rigore. Ricostruire a posteriori chi ha avuto accesso a cosa non è un esercizio banale.

Il tema della fiducia si gioca su due piani che tendono a confondersi. Da un lato la fiducia tecnica, quella che si verifica con test, certificazioni, analisi del codice. Dall’altro la fiducia politica, che riguarda la provenienza del fornitore, i legami con governi stranieri, la possibilità che pressioni esterne alterino il comportamento di un’azienda. Il primo tipo di fiducia si misura, il secondo si valuta. E la valutazione cambia con il quadro internazionale.

Le catene informative, poi, sono ancora più delicate delle catene tecnologiche. Non riguardano solo i sistemi, ma le persone, i canali di scambio tra servizi alleati, le procedure di condivisione. Una compromissione in un punto qualsiasi può propagarsi ben oltre il perimetro nazionale. Il caso Kaspersky e gli allarmi sulla postura russa in Europa restano, per ora, due storie distinte. Quello che le accomuna è la pressione crescente su un sistema che deve dimostrare, non semplicemente affermare, di essere al riparo. E la richiesta di prove, in questo momento, arriva da più direzioni contemporaneamente.

Fonte: TecnoAndroid