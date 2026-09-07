iPhone Ultra pieghevole, poche unità al debutto del 9 settembre

Il primo iPhone Ultra pieghevole, atteso come pezzo forte dell’evento Apple fissato per il 9 settembre, rischia di essere un oggetto più raccontato che visto: le indiscrezioni degli ultimi giorni parlano di una produzione che procede a rilento, con volumi giornalieri talmente bassi da rendere concreta l’ipotesi di scaffali vuoti già nelle prime ore di vendita. Un paradosso, per un prodotto che sulla carta dovrebbe segnare la svolta più netta nella storia recente della gamma.

La presentazione, stando a quanto circola, dovrebbe avvenire insieme ai nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max. Sul piano dell’attenzione mediatica non c’è partita: il pieghevole prenderà quasi certamente la scena, relegando i modelli tradizionali a un ruolo di comprimari nelle prime pagine e nei commenti a caldo. Poi però arriva il momento in cui bisogna comprarli davvero, quei telefoni, e lì il discorso cambia completamente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Poche centinaia di unità al giorno, il collo di bottiglia è la qualità

Il nodo, secondo le informazioni raccolte in Asia, sta nei controlli di qualità imposti da Cupertino. Standard molto rigidi, applicati a un dispositivo che per natura è più complesso da assemblare rispetto a uno smartphone classico, con il risultato che i ritmi di produzione restano bassissimi. Si parla di poche centinaia di unità al giorno, un numero che nel mondo Apple suona quasi surreale se lo si confronta con i milioni di pezzi che normalmente vengono accumulati nei magazzini prima di un lancio.

Tradotto in pratica: se la domanda dovesse rivelarsi anche solo moderatamente alta nelle prime settimane, la disponibilità non riuscirà a starle dietro. E per un prodotto nuovo, il primo iPhone pieghevole della storia, la curiosità del pubblico tende a essere piuttosto alta a prescindere dal prezzo. Chi ha seguito i lanci dei foldable degli ultimi anni sa bene quanto la resa produttiva sia il vero punto critico di questa categoria, molto più del design o delle specifiche tecniche.

Un lancio che potrebbe assomigliare più a una prova generale

Le voci sulle difficoltà incontrate da Apple non si sono mai davvero fermate, e anzi si sono fatte più insistenti proprio mentre la data del debutto si avvicinava. Non è un caso: quando un prodotto entra nella fase finale di industrializzazione, i problemi che restano sono quelli più difficili da risolvere, quelli legati alla resa delle linee e agli scarti. Un pannello che non passa il controllo, una cerniera che non rispetta le tolleranze, e il pezzo torna indietro.

Il nome Ultra dovrebbe essere quello scelto per identificare il dispositivo, in linea con la strategia già vista su altri prodotti dell’azienda per segnalare il posizionamento più alto della gamma. Resta il fatto che un lancio con volumi così contenuti assume un significato diverso dal solito: più che una commercializzazione vera e propria, somiglia a un ingresso graduale sul mercato, con quantità limitate e tempi di attesa che potrebbero allungarsi parecchio per chi non prenota nelle primissime ore.

Chi punta al foldable di Cupertino farebbe bene quindi a mettere in conto una ricerca lunga e qualche delusione, mentre iPhone 18 Pro e Pro Max dovrebbero mantenere la consueta ampia disponibilità fin dal primo giorno. L’appuntamento con la presentazione resta fissato al 9 settembre.