iPhone rovinato di proposito: il trend TikTok nato in Russia

Su TikTok si sta diffondendo una moda piuttosto curiosa che ha come protagonista l’iPhone, o meglio la sua versione più malconcia. Da circa un mese in Russia un trend virale spinge tanti utenti a danneggiare volontariamente il proprio smartphone davanti alla fotocamera, con un obiettivo preciso: ottenere quell’aspetto consumato e vissuto che sui social sembra valere più di un dispositivo appena uscito dalla scatola.

L’idea di fondo, a pensarci bene, non è nemmeno così nuova. Prima ci sono state le Golden Goose, le sneaker che arrivano nei negozi già segnate e sporche ad arte, e adesso tocca ai telefoni. Il principio resta identico e poco importa che si tratti di un capo d’abbigliamento, di un paio di scarpe o di uno smartphone. Il prodotto va usurato nei modi più disparati per sembrare più vintage, più autentico, quasi con una storia alle spalle.

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Da dove nasce la moda dell’iPhone maltrattato

Nei video che circolano sulla piattaforma il copione è abbastanza ripetitivo. Gli utenti prendono il proprio iPhone e lo graffiano, lo ammaccano, lo incidono con tagli e in qualche caso arrivano persino a forarlo. L’effetto finale ricercato è quello di un telefono maltrattato e ogni gesto violento sembra andare bene pur di raggiungerlo. Guardando certe sequenze viene in mente una scena di Arancia Meccanica, più che un contenuto nato per intrattenere.

Il fenomeno, a dire il vero, ha un antecedente preciso. In un trend precedente alcune donne suggerivano con ironia, nelle didascalie dei loro video, di preferire un iPhone 11 graffiato e posseduto da un “vero uomo” piuttosto che un iPhone 17 Pro intatto e nuovo di pacca. Una provocazione leggera che però ha trovato terreno fertile.

Da lì in avanti molti utenti si sono lasciati trascinare da uno spirito goliardico di rivalsa e di emulazione. Hanno cominciato così a rovinare i loro telefoni alla ricerca di un look spartano e “mascolino”, documentando ogni passaggio sul social. Il risultato è bizzarro e proprio per questo si è diffuso in fretta, rimbalzando da un profilo all’altro.

I rischi per resistenza e batteria

Dietro l’effetto estetico ci sono però compromessi concreti che vale la pena conoscere. Rovinare la scocca posteriore di iPhone 17, per fare un esempio, riduce inevitabilmente la capacità dello smartphone di resistere ad acqua e polvere. Un telefono pensato per sopportare qualche schizzo o una giornata in spiaggia diventa improvvisamente molto più vulnerabile.

Il capitolo più delicato riguarda i fori troppo profondi. Se arrivano a intaccare la batteria agli ioni di litio i rischi per l’incolumità di chi tiene in mano il dispositivo diventano seri. Una batteria perforata può rilasciare sostanze tossiche per l’uomo e può anche innescare incendi pericolosi o addirittura esplosioni. Non si parla quindi soltanto di un oggetto rovinato ma di un potenziale pericolo per la salute.

Niente assicurazione e permuta al ribasso

C’è poi l’aspetto economico, che non è affatto secondario. AppleCare+, il piano assicurativo a pagamento proposto dall’azienda di Cupertino, non copre in alcun modo danni provocati volontariamente come quelli mostrati nei video. Chi decide di seguire la moda si assume quindi tutti i costi di eventuali riparazioni.

Le conseguenze si fanno sentire anche al momento di cambiare telefono. Un dispositivo segnato in questo modo subisce un drastico calo del valore di permuta nel caso in cui il proprietario scelga di aderire al programma Apple Trade In per acquistare un nuovo modello, con una valutazione ben lontana da quella di un iPhone tenuto in buone condizioni.

Fonte: TecnoAndroid