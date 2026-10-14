eBay e InPost: oltre 10mila locker e punti di ritiro in Italia

Comprare e vendere su eBay diventa un po’ più semplice per chi vive in Italia, grazie alla nuova partnership siglata con InPost Italia. Le due aziende hanno trovato un’intesa per integrare direttamente sul celebre portale di aste e inserzioni online la rete italiana di locker e punti di ritiro dello spedizioniere. Gli utenti italiani della piattaforma potranno così spedire e ricevere i propri acquisti appoggiandosi a una rete che conta oltre 10mila punti distribuiti in tutto il Paese, da nord a sud.

Si tratta di una vera e propria stretta di mano tra due realtà che, ognuna nel proprio campo, hanno un peso notevole. Da una parte c’è il colosso delle aste online, frequentato ogni giorno da chi cerca un affare o vuole liberarsi di qualcosa che non usa più. Dall’altra lo spedizioniere che negli ultimi tempi ha disseminato le città italiane di armadietti automatici e punti di ritiro presso esercizi convenzionati.

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Come funziona l’accordo per chi compra su eBay

Partiamo dai numeri, che aiutano a capire la portata della cosa. La rete di InPost è composta da circa 6.000 locker e da 4.500 InPost Point, cioè i punti di ritiro gestiti da partner locali. Un’infrastruttura piuttosto capillare che adesso entra a far parte dell’esperienza di acquisto su eBay in modo diretto, senza passaggi intermedi.

Per chi acquista, il cambiamento si nota nel momento del pagamento. Al checkout sarà possibile scegliere tra la classica consegna a domicilio e il ritiro presso un punto InPost, selezionando quello più comodo tra un locker e un partner locale. Chi magari non è mai in casa durante il giorno, o preferisce semplicemente passare a recuperare il pacco quando ha tempo, avrà dunque un’alternativa in più direttamente integrata nella piattaforma.

La scelta resta comunque nelle mani dell’acquirente. Nessuno è obbligato a passare dai locker, ma la possibilità di farlo viene offerta in maniera trasparente al momento giusto, cioè quando si decide come e dove ricevere l’oggetto comprato su eBay.

Cosa cambia per i venditori e per le spedizioni

Sul fronte opposto, quello di chi vende, l’integrazione con InPost porta qualche vantaggio pratico. I venditori potranno acquistare le etichette di spedizione InPost direttamente dal portale eBay, senza dover passare da altri servizi. Una volta spedito l’oggetto, o gli oggetti venduti, sarà possibile seguirne lo stato sempre all’interno della piattaforma, inserendo il codice di tracciamento nell’area dedicata alle vendite.

Tutto si svolge quindi nello stesso ambiente, dall’acquisto dell’etichetta fino al controllo del percorso del pacco. Per chi vende con una certa frequenza è un dettaglio tutt’altro che secondario, perché riduce i passaggi e tiene ogni informazione in un unico posto.

Secondo eBay e InPost Italia, l’accordo semplificherà la gestione dell’ultimo miglio, ovvero quella fase finale della consegna che porta il pacco dal centro di smistamento fino alle mani del destinatario. Le spedizioni legate ai prodotti che transitano sulla piattaforma di inserzioni e aste online diventeranno inoltre più flessibili, con più opzioni a disposizione di entrambe le parti coinvolte nella compravendita.

A trarne beneficio saranno soprattutto acquirenti e venditori attivi nelle categorie che su eBay vanno per la maggiore, cioè gli oggetti di seconda mano e il collezionismo. In questi settori il numero di transazioni è particolarmente elevato e proprio per questo una rete capillare di punti di consegna e ritiro come quella di InPost risulta particolarmente utile per chi compra e per chi spedisce.

Fonte: TecnoAndroid