Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone Duo 2 non dovrebbe stravolgere la formula del primo pieghevole di Apple. Il leaker noto come Digital Chat Station sostiene infatti che il modello di seconda generazione conserverà le stesse dimensioni degli schermi e il sensore di impronte digitali laterale. Il Touch ID quindi resterebbe al suo posto, mentre l’arrivo del Face ID appare ancora molto incerto.

Con un nuovo post il leaker ha ammesso che le informazioni disponibili sul dispositivo sono ancora piuttosto scarse. Le unità ingegneristiche in circolazione però continuano a mostrare un display interno da 7,6 pollici, uno esterno da 5,4 pollici e un lettore di impronte posizionato sul lato. Non c’è alcun segnale chiaro che lasci pensare all’aggiunta del riconoscimento facciale. Sono le stesse misure e la stessa soluzione di sblocco già adottate dalla prima generazione, che a quanto pare verrebbero semplicemente riproposte sul nuovo smartphone.

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Il nodo del Face ID su un telefono che si apre

Digital Chat Station ha espresso anche qualche dubbio sulla reale utilità dell’operazione. Il Face ID richiede spazio all’interno della scocca e, se venisse limitato al solo schermo esterno, la sua praticità ne risentirebbe parecchio. Quel pannello infatti rimane rivolto dalla parte opposta rispetto all’utente quando il telefono viene aperto. Chi usa lo schermo interno potrebbe dover ripiegare sul Touch ID oppure girare il dispositivo per farsi riconoscere dalla fotocamera. Ne verrebbe fuori, secondo il leaker, un’esperienza poco coerente e frammentata.

Queste osservazioni si incastrano bene con il quadro che sta prendendo forma nelle ultime settimane, quello di un aggiornamento tutto sommato contenuto. I cambiamenti più corposi potrebbero arrivare soltanto con iPhone Duo 3. Domenica il giornalista Mark Gurman ha spiegato che Apple ha già realizzato dei prototipi di iPhone Duo 2 dotati di Face ID sul display esterno, ma il tempo a disposizione per mettere a punto la funzione si sta esaurendo. Il riconoscimento facciale potrebbe quindi slittare direttamente alla terza generazione del pieghevole.

Lo sblocco con la fotocamera frontale arriva con iOS 27.3

Nel frattempo Apple ha introdotto questa settimana, con la beta 2 di iOS 27.3, un’opzione di sblocco con il volto decisamente più limitata pensata per l’attuale iPhone Duo. La funzione si chiama “Sblocca con fotocamera frontale” e sfrutta la normale fotocamera esterna per sbloccare il telefono quando è chiuso. Non garantisce però l’autenticazione basata sul rilevamento della profondità tipica del Face ID. Non permette nemmeno di autorizzare i pagamenti con Apple Pay né di compilare automaticamente le password. Quando il dispositivo viene aperto, inoltre, servono ancora il Touch ID oppure il codice di accesso.

Visto che iPhone Duo ha inaugurato un design del tutto inedito per l’azienda, un successore focalizzato su piccoli ritocchi sarebbe perfettamente in linea con le abitudini di Apple per i prodotti di seconda generazione. Un aggiornamento così misurato arriverebbe poi in un anno in cui le novità estetiche più importanti della gamma dovrebbero concentrarsi sui modelli celebrativi per il ventesimo anniversario di iPhone, attesi nel 2027 con schermi che si curvano lungo tutti e quattro i bordi. Il debutto del secondo iPhone Duo è previsto per l’autunno del 2027.

Fonte: TecnoAndroid