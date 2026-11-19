L’aggiornamento Microsoft di novembre per Windows è appena arrivato e porta con sé un numero di correzioni davvero fuori dal comune. Il nuovo Patch Tuesday sistema infatti ben 1094 vulnerabilità e tra queste ce n’è una in Outlook che gli aggressori stanno già sfruttando per sottrarre informazioni di autenticazione. Proprio per questo conviene controllare subito la versione del sistema operativo installata e avviare senza perdere tempo l’ultimo pacchetto disponibile.

Il caso più delicato riguarda una falla di spoofing, cioè quella tecnica con cui un malintenzionato riesce a spacciarsi per qualcun altro. È stata catalogata con il codice CVE 2026 124194 e l’azienda ha descritto in modo piuttosto chiaro lo scenario di attacco. Secondo Microsoft un utente malintenzionato non autenticato potrebbe inviare un file di messaggio appositamente creato e convincere la vittima ad aprirlo in una versione vulnerabile del client di posta.

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Come funziona la falla di Outlook

Il meccanismo è tanto semplice quanto insidioso. Una volta aperto il file, Outlook può essere indotto a collegarsi a una posizione di rete controllata dall’attaccante senza mostrare il consueto avviso che normalmente compare davanti ai contenuti esterni. Il risultato è che le informazioni di autenticazione dell’utente potrebbero finire nelle mani sbagliate ed essere poi usate per impersonarlo. Perché l’attacco vada a segno servono comunque due condizioni, ovvero la connettività di rete e un’azione concreta da parte della persona presa di mira.

Gli esperti della società lo spiegano senza giri di parole. Un malintenzionato deve inviare a un utente un file Office dannoso e convincerlo ad aprirlo. A quel punto la vulnerabilità espone l’hash NTLMv2 dell’utente, un dato che l’attaccante potrebbe sfruttare per autenticarsi al suo posto. Ed è qui che si capisce perché l’installazione della patch sia così importante, visto che secondo i tecnici l’interfaccia del programma non avvisa delle azioni non sicure in Microsoft Office Outlook e lascia così a un soggetto non autorizzato la possibilità di effettuare lo spoofing su una rete.

Una seconda falla in Ricerca Windows

Il pacchetto di correzioni non si ferma alla posta elettronica. Pieter Arntz, ricercatore di intelligence sui malware e in passato Microsoft MVP nella sicurezza dei consumatori per 12 anni consecutivi, ha puntato i riflettori su un’altra vulnerabilità, quella identificata come CVE 2026 116928. Stavolta il problema tocca la Ricerca Windows e consente l’esecuzione di codice da remoto. Nella scheda ufficiale si legge che una scrittura fuori dai limiti nel componente di ricerca del sistema operativo permette a un utente malintenzionato non autorizzato di eseguire codice su una rete.

Arntz ha provato a tradurre il concetto in termini più comprensibili anche per chi non mastica informatica tutti i giorni. Una vulnerabilità di scrittura fuori dai limiti permette a un programma di scrivere oltre i confini della memoria che dovrebbe utilizzare. Questo può portare al danneggiamento della memoria stessa oppure all’inserimento di codice dannoso, con il sistema che viene ingannato e finisce per eseguirlo come se nulla fosse.

Nello stesso periodo anche Google ha distribuito un aggiornamento importante per Chrome, resosi necessario a causa di una falla che gli aggressori stanno già sfruttando attivamente.

Fonte: TecnoAndroid