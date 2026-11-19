Meta ha avviato la fase di test di Instagram Direct, una nuova app di messaggistica che consente di scrivere agli amici di Instagram anche a chi non possiede un profilo sul social. La sperimentazione per il momento riguarda soltanto due Paesi, la Turchia e la Thailandia, dove l’azienda di Zuckerberg ha iniziato a proporre questa applicazione disponibile per Android e iOS e pensata interamente per i messaggi privati. Si tratta quindi di una piattaforma separata, focalizzata solo sulle conversazioni e slegata dall’obbligo di avere un account sulla piattaforma fotografica.

Il funzionamento di base è abbastanza intuitivo. In questa fase l’iscrizione a Direct avviene con un semplice indirizzo email oppure con un numero di telefono, senza dover creare un profilo Instagram vero e proprio. Anche solo per partecipare a quella chat di gruppo che gli amici hanno aperto sul social e da cui finora si restava esclusi. Chi invece è già presente su Instagram può entrare nella nuova app con le solite credenziali e ritrova tutte le proprie conversazioni esattamente al loro posto, senza dover ricominciare da zero.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Due app sincronizzate e un aspetto familiare

Uno degli elementi più interessanti riguarda la sincronizzazione tra le due applicazioni. Instagram e Direct restano collegate, per cui si può rispondere a un messaggio dalla nuova app e poi riprendere il discorso più tardi su Instagram, come se nulla fosse cambiato. Le chat insomma viaggiano da una parte all’altra senza interruzioni e chi usa entrambe le piattaforme non deve preoccuparsi di dove si trovi una determinata conversazione.

Anche dal punto di vista grafico Instagram Direct non presenta grandi sorprese per chi conosce già il social di Meta. L’aspetto è familiare a partire dalle Note, cioè quei brevi aggiornamenti degli amici che compaiono sopra l’elenco delle chat. Una scelta che rende il passaggio da un’app all’altra piuttosto naturale e che punta chiaramente sulla continuità con l’esperienza a cui gli utenti sono già abituati.

Non mancano poi alcuni strumenti pensati per rendere gli scambi più vivaci. Tra un messaggio e l’altro è possibile disegnare a mano libera, modificare lo sfondo della conversazione oppure aggiungere a una risposta vocale un effetto sonoro, come per esempio una risata di sottofondo. Piccoli dettagli che arricchiscono la chat e che riprendono lo spirito giocoso già visto nei messaggi privati di Instagram.

Come si aggiungono gli amici senza un profilo

Per chi decide di registrarsi a Direct tramite email o numero di telefono c’è però un passaggio in più da tenere a mente. Non avendo un profilo sul social, per aggiungere un amico serve conoscere il suo nome utente esatto. In alternativa, se ci si trova di persona, basta inquadrare il suo codice QR per stabilire il contatto in pochi istanti. Un meccanismo che richiede un minimo di attenzione in più rispetto a chi utilizza già Instagram, ma che permette comunque di collegarsi alle persone con cui si vuole chattare.

Sul fronte della privacy l’app prevede inoltre un limite preciso sulle interazioni. Solo chi è già in contatto con un utente può avviare una conversazione con lui oppure inserirlo all’interno di un gruppo. In questo modo chi si iscrive a Instagram Direct senza profilo non può essere raggiunto liberamente da sconosciuti, dato che per scrivergli o coinvolgerlo in una chat collettiva bisogna prima essere entrati in contatto con lui.

Fonte: TecnoAndroid