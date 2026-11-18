Apple finirà sotto processo in Francia nel giugno del 2027 con un’accusa che riporta a galla un tema mai davvero archiviato, quello dell’obsolescenza programmata sugli iPhone. Con questa espressione si indicano quelle strategie industriali che spingono un’azienda a progettare un prodotto con una durata limitata in modo artificiale, così che il consumatore finisca quasi per forza a comprarne uno nuovo. Per la società di Cupertino non è certo una novità. Già nel 2017, dopo mesi di discussioni e sospetti, il colosso californiano aveva ammesso di rallentare di proposito gli iPhone più datati, spiegando che serviva a evitare spegnimenti improvvisi o altri malfunzionamenti capaci di renderli inutilizzabili. Anche in quell’occasione era stata Parigi ad aprire un’inchiesta, chiusa poi con un pagamento di 25 milioni di euro.

Le accuse e i modelli coinvolti

Stavolta le udienze partiranno il 17 giugno e dureranno quattro giorni. Al centro ci sono ancora gli smartphone della mela, ma la questione ha contorni diversi. L’indagine che ha convinto i procuratori francesi ad andare avanti nasce da una segnalazione del gruppo Stop Planned Obsolescence e si appoggia al codice del consumo francese in vigore dal 2021. Quella norma vieta le restrizioni sul ricondizionamento e sulla riparazione dei dispositivi proprietari quando l’intervento avviene fuori dai canali autorizzati dal produttore. Va ricordato che Apple solo di recente ha aperto anche ai negozi terzi la possibilità di mettere mano ai suoi prodotti, una scelta arrivata per adeguarsi alla regolamentazione europea sul diritto alla riparazione. La denuncia prende in esame i modelli usciti tra il novembre 2021 e il luglio 2024, cioè iPhone Xs, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 e iPhone SE del 2022. Su questi telefoni, sostengono gli accusatori, il software e altri accorgimenti tecnici avrebbero reso impossibile riparare o ricondizionare i dispositivi lontano dalla rete ufficiale, quindi al di fuori degli Apple Store. Il meccanismo contestato è piuttosto semplice da capire anche per chi non mastica tecnologia. Quando un componente sostituito non viene riconosciuto dal sistema, alcune funzioni smettono di lavorare come dovrebbero. Se si interviene sulla fotocamera, per esempio, il Face ID potrebbe risultare disattivato. Se invece si cambia la batteria, a fermarsi è la voce che mostra lo stato della batteria stessa.

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La difesa di Cupertino e le possibili sanzioni

La difesa dell’azienda non si è fatta attendere ed è netta. «Contestiamo con forza queste accuse infondate. In Apple, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri e alle nostre clienti, e una parte fondamentale di questo impegno consiste nel progettare prodotti che durino, supportati da aggiornamenti software che aiutino gli utenti a utilizzare i propri dispositivi più a lungo. Crediamo che la miglior riparazione sia quella di cui non si ha mai bisogno, e continueremo a innovare per offrire i migliori prodotti al mondo». Questa la posizione ufficiale della casa di Cupertino, che respinge in blocco la ricostruzione degli accusatori.

Il calendario intanto è già fissato. I procuratori hanno previsto una pre udienza a febbraio, mentre il processo vero e proprio si terrà a giugno. Le conseguenze per il gruppo statunitense, nel caso in cui le accuse trovassero conferma davanti ai giudici, potrebbero essere di diverso tipo. Sul tavolo c’è una multa da 300mila euro oppure una sanzione calcolata come percentuale dei ricavi annuali dell’azienda. In alternativa potrebbe essere imposto un risarcimento a favore dei clienti che hanno acquistato i modelli finiti sotto la lente della giustizia francese.

Fonte: TecnoAndroid