Il piano a pagamento di Galaxy AI si avvicina e, poco alla volta, iniziano a venire fuori i dettagli che Samsung finora ha preferito tenere nascosti. L’ultima indiscrezione riguarda le schede personalizzate di Now Brief, le cosiddette Custom Cards, che sembrano destinate a finire almeno in parte dietro abbonamento. Una piccola sorpresa, visto che fino a poco tempo fa si dava quasi per scontato che solo le funzioni inedite avrebbero richiesto un pagamento.

Quando il piano era trapelato la prima volta le informazioni disponibili si contavano sulle dita di una mano. Si parlava di un costo di circa 4,30 euro al mese e di una serie di novità come Bixby Action, Daily Briefing e Gen Video. Strumenti nuovi quindi, riservati a chi sceglie di abbonarsi, mentre tutto ciò che è già presente sugli smartphone della casa coreana sarebbe rimasto gratuito e senza vincoli. Almeno questa era l’impressione generale. Le cose però sembrano un po’ più sfumate di così, e la verità sta probabilmente nel mezzo.

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Custom Cards e Galaxy AI Premium, cosa cambia davvero

A chiarire il quadro è uno screenshot finito online che mostra nuove informazioni proprio sulle Custom Cards integrate in Now Brief. Oggi gli utenti possono crearne al massimo tre. Con Galaxy AI Premium invece sarà possibile realizzarne e modificarne un numero maggiore, superando quel tetto che finora ha limitato parecchio la funzione. Ma cosa sono esattamente queste schede? In pratica funzionano come una sorta di compito affidato al modello di intelligenza artificiale di Samsung, che permette di impostare widget anche piuttosto complessi destinati a comparire all’interno di Now Brief. Le possibilità vanno dalle previsioni meteo fino alle informazioni sulla salute, pensate per esigenze molto specifiche. Si tratta di un widget cucito su misura, utile ma lontano dall’essere qualcosa di rivoluzionario.

Dal punto di vista tecnico questa estensione rientra comunque nella categoria delle novità, dato che le schede personalizzate sono rimaste a lungo vincolate a quel limite di tre. Il confine tra funzione vecchia e funzione nuova insomma diventa piuttosto sottile, ed è proprio qui che la questione si fa interessante per chi usa ogni giorno un dispositivo Galaxy.

Crediti condivisi e pacchetti extra per chi esaurisce la scorta

C’è poi un altro aspetto che merita attenzione. Anche con il limite più alto, l’abbonamento Galaxy AI Premium non sembra affatto sinonimo di utilizzo illimitato. Il testo visibile nell’immagine trapelata è piuttosto chiaro e spiega che la creazione e la modifica delle schede consumano i crediti del piano AI. Le card si possono creare o modificare soltanto se il saldo residuo è sufficiente. Non solo. Gli stessi crediti risultano condivisi tra tutti i dispositivi collegati al medesimo account Samsung, quindi chi possiede più prodotti della famiglia Galaxy attingerà da un’unica riserva comune. Lo smartphone, il tablet e gli altri apparecchi associati pescheranno dallo stesso contenitore.

Per chi dovesse rimanere a secco, il piano Galaxy AI Premium prevede la possibilità di acquistare dei veri e propri pacchetti di crediti in aggiunta alla quota mensile di circa 4,30 euro. Un sistema a consumo quindi, affiancato all’abbonamento base. Al momento però non è chiaro quanti crediti richieda la creazione di una singola Custom Card, un dettaglio non da poco per capire quanto pesi davvero questa funzione sul budget complessivo. Sul resto dell’offerta, che rappresenta la parte più consistente del servizio, non sono ancora emerse informazioni oltre a questi pochi elementi. Nuovi dettagli sul piano a pagamento di Galaxy AI dovrebbero comunque arrivare a breve.

Fonte: TecnoAndroid