Chi aspetta GTA 6 e possiede una PS5 prima o poi dovrà fare i conti con lo spazio di archiviazione. Davanti al nuovo capitolo di Rockstar Games le strade possibili sono sostanzialmente due: liberare la memoria interna della console cancellando qualche titolo, oppure affidarsi a una memoria esterna. La seconda soluzione sembra la più comoda, ma nasconde un dubbio che vale la pena chiarire subito. Grand Theft Auto 6 si può installare su un qualsiasi hard disk esterno oppure serve per forza un SSD compatibile?

La questione non è affatto banale, perché riguarda direttamente il portafoglio di chi sta pensando di acquistare un nuovo dispositivo proprio in vista dell’uscita del gioco. Comprare un’unità di archiviazione senza sapere se sarà davvero in grado di ospitare GTA 6 rischia di trasformarsi in una spesa inutile, o comunque in un mezzo passo falso.

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Memoria interna o archiviazione esterna su PS5

La scelta di non toccare la memoria interna di PlayStation 5 è più diffusa di quanto si possa pensare. Molti giocatori hanno librerie piuttosto corpose e l’idea di dover disinstallare titoli a cui sono affezionati, magari per poi doverli riscaricare più avanti, non entusiasma nessuno. Ecco perché l’ipotesi di spostare il nuovo kolossal di Rockstar su un supporto esterno appare a molti come la via più pratica.

Il punto, però, è che non tutte le memorie sono uguali. Parlare genericamente di “disco esterno” significa mettere nello stesso calderone dispositivi molto diversi tra loro, a cominciare dalla distinzione di fondo tra un classico hard disk e un SSD. Due tecnologie differenti che, nel caso specifico di Grand Theft Auto 6 su PS5, potrebbero non garantire lo stesso risultato. Ed è proprio qui che nasce l’interrogativo di tanti utenti.

Informarsi prima di acquistare

Il consiglio di fondo è piuttosto semplice e parte da una regola di buon senso. Prima di mettere mano al portafoglio conviene verificare con attenzione quali unità siano effettivamente in grado di accogliere il tanto atteso titolo di Rockstar Games. Non basta infatti che un dispositivo abbia spazio a sufficienza, bisogna capire se è adatto a far girare il gioco sulla console di Sony oppure no.

Questo passaggio è particolarmente importante per chi intende acquistare un’unità nuova appositamente per GTA 6. Un acquisto fatto di fretta, magari puntando sull’offerta più conveniente del momento, potrebbe rivelarsi poco utile se il supporto scelto non risulta compatibile con le esigenze del gioco. Meglio quindi chiarire ogni dubbio in anticipo, valutando le caratteristiche della propria memoria esterna o di quella che si ha intenzione di comprare.

La domanda, insomma, è tutt’altro che oziosa. Capire se un normale hard disk esterno possa bastare oppure se sia indispensabile un SSD compatibile rappresenta il primo passo per organizzare al meglio lo spazio su PS5 in vista dell’arrivo di Grand Theft Auto 6. Ed è proprio a questo dubbio che chi si prepara a installare il nuovo capitolo della saga dovrà dare una risposta prima di scegliere dove far trovare posto al gioco più atteso di Rockstar Games.

Fonte: TecnoAndroid