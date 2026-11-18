Apple ha individuato la causa del disservizio che nelle ultime ore ha colpito gli account iCloud, gli Apple Store e diversi altri servizi dell’azienda. Secondo quanto comunicato in una dichiarazione ufficiale, all’origine del problema ci sarebbe un aggiornamento interno non meglio specificato, e non un attacco informatico come qualcuno aveva ipotizzato nei primi momenti. La società di Cupertino fa sapere che la situazione è stata in gran parte risolta e che i tecnici sono al lavoro per rimettere in funzione i sistemi ancora fermi il prima possibile. Sulla natura di questo aggiornamento non sono stati forniti dettagli. Apple si è limitata a escludere con chiarezza l’ipotesi di un intervento esterno ostile, un chiarimento che pesa parecchio quando di mezzo ci sono account personali, dati sincronizzati sul cloud e pagamenti nei negozi fisici.

Account bloccati e negozi senza casse

I primi segnali del malfunzionamento sono arrivati intorno alle 11:45 ora della costa orientale degli Stati Uniti, cioè le 17:45 in Italia. Sui social hanno cominciato a moltiplicarsi le segnalazioni di utenti che non riuscivano più ad accedere al proprio Apple Account o a effettuare il login nei vari servizi collegati. Nel giro di poco il quadro si è allargato ben oltre il singolo utente alle prese con una password che sembrava non funzionare più.

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Anche i sistemi dei negozi Apple sono infatti finiti offline. Chi si trovava in quel momento all’interno di un punto vendita si è visto impossibilitato a completare gli acquisti, con le casse di fatto bloccate. Un inconveniente che rende bene l’idea di quanto l’infrastruttura dell’azienda sia interconnessa, perché un problema nato a livello di aggiornamento interno è riuscito a fermare tanto i servizi digitali quanto le vendite in presenza.

Nonostante la ripresa annunciata dall’azienda, la pagina ufficiale dedicata allo stato dei sistemi continua a riportare anomalie su diversi fronti. Nell’elenco figurano iCloud Accounts e Sign In, ovvero la gestione degli account e l’accesso, poi AppleCare on Device, Apple Business, Apple School Manager e Schoolwork. Completano la lista iCloud Mail e le iCloud Web Apps. Per tutti questi servizi lo stato indicato è quello di funzionamento rallentato oppure di totale indisponibilità.

Una serie di blackout in pochi giorni

Il disservizio Apple non arriva in un momento isolato. Negli ultimi giorni si sono verificati altri guasti di grande portata che hanno avuto conseguenze pesanti in settori molto diversi tra loro. Uno di questi ha costretto la FAA, l’ente federale statunitense che regola l’aviazione civile, a disporre uno stop dei voli a terra su scala nazionale. Un altro ha invece coinvolto i servizi di Microsoft 365, con ripercussioni a livello mondiale per gli utenti della suite.

Nel caso di Cupertino, comunque, la linea ufficiale resta quella dell’errore interno. Apple ribadisce che la maggior parte dei problemi è già alle spalle e che l’obiettivo, adesso, è riportare online i servizi iCloud e gli altri sistemi ancora segnalati come lenti o non disponibili nel più breve tempo possibile. Per chi utilizza iCloud Mail, le applicazioni web di iCloud oppure gli strumenti pensati per aziende e scuole, come Apple Business, Apple School Manager e Schoolwork, la pagina di stato continua a indicare un funzionamento non ancora pienamente regolare.

Fonte: TecnoAndroid