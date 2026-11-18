Non tutti quelli che hanno acquistato iPhone Duo sembrano intenzionati a tenerlo. Una fetta piuttosto consistente di acquirenti ha infatti deciso di riportarlo indietro dopo appena qualche giorno di utilizzo, sfruttando la politica di reso di Apple che non chiede spiegazioni a nessuno. Stando a un sondaggio online parliamo di circa 30 persone su 100, una quota tutt’altro che trascurabile per un dispositivo così atteso. E le ragioni dietro questa marcia indietro sono molto più concrete di quanto si potrebbe pensare.

I numeri, guardati da vicino, raccontano una storia abbastanza precisa. Su un totale di 5.850 voti raccolti, 1.791 utenti hanno dichiarato di aver subito approfittato del reso senza domande previsto dalla casa di Cupertino. Praticamente quasi un terzo dei partecipanti ha preferito separarsi dal nuovo smartphone pieghevole invece di concedergli più tempo per abituarsi. Non si tratta di qualche caso isolato, quindi, ma di una tendenza che merita attenzione.

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Perché così tanti utenti restituiscono iPhone Duo

Abbiamo già visto questa notizia qualche giorno fa. Basta scorrere le testimonianze di chi è rimasto deluso per capire dove stia il problema. C’è chi ammette di aver restituito il telefono semplicemente perché non riesce a tornare al Touch ID dopo essersi abituato a un sistema di sblocco diverso. Qualcun altro spiega che per lui le fotocamere sono fondamentali e che quelle montate su iPhone Duo non hanno retto il confronto con le sue aspettative. Poi c’è chi ci ha provato davvero, avrebbe voluto farselo piacere, ma alla fine ha dovuto arrendersi perché lo trova scomodo e considera lo schermo esterno decisamente troppo piccolo.

Anche un’analisi pubblicata di recente ha messo in fila le motivazioni più comuni dietro questo ripensamento collettivo. E il quadro, alla fine, è sempre lo stesso. Le fotocamere non si dimostrano all’altezza delle esigenze di molti utenti, il form factor risulta poco pratico nell’uso quotidiano e, tutto sommato, il dispositivo appare più bello da guardare che da usare davvero. Un giudizio piuttosto severo per un prodotto che punta così tanto sul design, ma che evidentemente non basta a convincere chi cerca anche sostanza.

Una cerniera che non ama la sabbia

C’è poi la questione della resistenza, forse quella più delicata. iPhone Duo non è certo uno smartphone pensato per affrontare condizioni difficili, e a dimostrarlo ci sono le numerose segnalazioni di rotture improvvise arrivate da utenti che giurano di aver adottato tutte le precauzioni possibili. Non parliamo di persone distratte o poco attente, ma di chi ha trattato il telefono con estrema cura e si è comunque ritrovato con un problema serio tra le mani.

Uno degli episodi più emblematici arriva da un viaggio in Marocco. Durante una vacanza, un utente ha trascorso una notte in campeggio nel deserto del Sahara facendo grande attenzione al telefono ed evitando del tutto di usarlo in mezzo alla sabbia. Nonostante questo, il secondo giorno, aprendo il dispositivo all’interno della tenda, ha sentito uno scricchiolio provenire dalla cerniera. In qualche modo la sabbia era riuscita a infilarsi nel meccanismo. I tentativi di pulizia non sono serviti a nulla. Il display interno continuava a funzionare perfettamente ma il telefono non si apriva più fino in fondo, e per richiuderlo era addirittura necessario forzarlo.

Fonte: TecnoAndroid