Apple ha distribuito martedì un nuovo aggiornamento firmware dedicato a Siri Remote di quarta generazione, il telecomando che accompagna Apple TV nel salotto di tanti utenti. Si tratta di uno di quegli interventi silenziosi che passano quasi inosservati, senza annunci e senza clamore, ma che portano il piccolo accessorio a una versione più recente del suo software interno. Il numero di build sale infatti da 0001.0057.0000.0000 a 0001.0061.0000.0000.

Una sequenza di cifre che a prima vista dice poco, e su questo non ci sono dubbi. Per chi segue da vicino l’ecosistema della casa di Cupertino però anche un salto di questo tipo merita attenzione perché indica che l’azienda è intervenuta di nuovo sul codice che governa il funzionamento del telecomando. Ed è proprio questo il punto. Il nuovo firmware non si presenta con un elenco di novità da sfogliare né con una schermata che ne illustri i contenuti. Arriva e basta, seguendo una logica tutta sua.

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Come arriva il nuovo firmware su Siri Remote

Chi spera di forzare la mano resterà deluso. Non esiste alcun modo per avviare a mano l’installazione del pacchetto, quindi non c’è un pulsante da premere né una procedura guidata da seguire passo dopo passo. Il meccanismo è interamente automatico e lascia all’utente un ruolo piuttosto marginale, anche se non del tutto passivo.

Ci sono infatti due condizioni da rispettare perché tutto vada per il verso giusto. La prima riguarda la batteria, visto che Siri Remote deve risultare carico. La seconda riguarda la posizione, perché il telecomando va tenuto vicino ad Apple TV. Soddisfatti questi requisiti, l’aggiornamento automatico dovrebbe completarsi da solo con il passare del tempo, senza bisogno di altri interventi. Non c’è una tempistica precisa da rispettare e la pazienza diventa quindi l’unica vera alleata di chi vuole ritrovarsi con la versione più recente installata sul proprio accessorio.

Una gestione così discreta ha il vantaggio di non disturbare chi usa il televisore ogni giorno. Il rovescio della medaglia è che non sempre risulta immediato capire se il telecomando abbia già ricevuto il pacchetto oppure no. Per fortuna esiste un modo semplice per togliersi il dubbio.

Dove controllare la versione e il nodo delle note di rilascio

La verifica si fa direttamente dal set top box. Basta aprire l’app Impostazioni su Apple TV e poi spostarsi nella sezione Telecomandi e dispositivi per selezionare infine la voce Telecomando. Lì compare il numero di versione attualmente installato su Siri Remote, ed è sufficiente confrontarlo con la build 0001.0061.0000.0000 per capire se il nuovo firmware è già arrivato o se occorre attendere ancora un po’.

Qualora la cifra mostrata fosse ancora quella precedente, cioè 0001.0057.0000.0000, la strada da seguire resta la stessa descritta poco sopra. Tenere il telecomando carico e a portata di Apple TV è tutto ciò che serve perché il processo vada a buon fine nel giro di qualche tempo.

Resta poi un aspetto che chi possiede questo accessorio conosce bene. Apple non pubblica note di rilascio per i firmware di Siri Remote, e nemmeno questa volta ha fatto eccezione. Di conseguenza non è possibile sapere con precisione cosa cambi con la nuova versione, se si tratti di correzioni di problemi, di ritocchi alla stabilità o di qualcos’altro ancora. L’azienda si limita a rendere disponibile il pacchetto senza accompagnarlo da alcuna spiegazione sui contenuti, una scelta che vale per Siri Remote di quarta generazione così come per gli aggiornamenti precedenti dello stesso telecomando.

Fonte: TecnoAndroid