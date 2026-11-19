Il Black Friday porta su Amazon un ribasso interessante per chi cerca un portatile leggero da usare ogni giorno. ASUS Vivobook S14 è infatti disponibile a 579 euro, a fronte di un prezzo mediano di 699 euro, con un risparmio del 17% che si traduce in 120 euro in meno sul conto finale. Una cifra che può fare la differenza per chi aspettava il momento giusto per cambiare computer senza svuotare il portafoglio.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna arriva nel giro di pochi giorni. C’è poi la possibilità di restituirlo entro 14 giorni nel caso in cui non dovesse soddisfare le aspettative, un margine utile per provarlo con calma nelle situazioni di tutti i giorni. Va precisato però che i prezzi sono quelli rilevati al momento della stesura e potrebbero cambiare nel corso delle ore, come spesso accade durante le giornate di promozioni più intense.

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Display 2.5K e un processore pensato per l’efficienza

Il punto forte di questo notebook è lo schermo. Si tratta di un pannello 2.5K da 14 pollici in formato 16:10, una proporzione che regala un po’ di spazio verticale in più rispetto al classico 16:9 e che torna comoda quando si lavora su documenti lunghi o si naviga sul web. La copertura arriva al 100% dello spazio colore sRGB e la luminosità tocca i 400 nit, così le immagini risultano vivide e piacevoli da guardare.

Anche sul fronte della portabilità il Vivobook S14 se la cava bene. Il peso si ferma a 1,35 kg e lo chassis è compatto, facile da infilare nello zaino e da portare ovunque, che sia l’ufficio, l’università o un tavolino del bar. Un dettaglio non da poco per chi passa molte ore fuori casa con il portatile sempre al seguito.

Sotto la scocca lavora il processore Snapdragon X1, affiancato dalla GPU Adreno e da una NPU dedicata. La combinazione punta a garantire attività fluide e consumi contenuti, due aspetti che in un dispositivo pensato per la mobilità contano parecchio. La presenza dell’unità neurale, in particolare, è pensata per gestire in modo efficiente le funzioni legate all’intelligenza artificiale.

Connettività completa e qualche dettaglio da sapere

Passando alle porte e alle altre dotazioni, ASUS Vivobook S14 offre ingressi USB, un’uscita HDMI 2.1 per collegare monitor esterni o televisori e il supporto al WiFi 6E per connessioni wireless rapide e stabili. Completano il quadro una webcam FHD, adatta alle videochiamate e alle riunioni a distanza, e una tastiera retroilluminata che include il tasto Copilot, pensato per richiamare al volo l’assistente integrato.

C’è però un aspetto da tenere presente prima di procedere all’acquisto. Nella confezione il caricatore non è incluso, quindi chi sceglie questo portatile dovrà affidarsi a un alimentatore USB C già in suo possesso. Per molti non sarà un problema, visto che ormai questo tipo di caricatore è piuttosto diffuso, ma è bene saperlo in anticipo per evitare sorprese all’apertura del pacco.

Il prezzo di 579 euro, con lo sconto del 17% rispetto ai 699 euro abituali, resta valido per la durata della promozione del Black Friday su Amazon, salvo variazioni dovute all’andamento delle offerte.

Fonte: TecnoAndroid