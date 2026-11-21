Le prime immagini dei modelli dummy di iPhone Air 2 e iPhone 18 offrono un assaggio concreto di quello che Apple potrebbe presentare nei prossimi mesi. La novità più evidente riguarda proprio il modello più sottile della famiglia, che passerebbe da una a due fotocamere posteriori, mentre la versione standard sembra restare fedele all’estetica già vista con iPhone 17. A mostrare le repliche è stato il leaker Sonny Dickson, che il 20 novembre 2026 ha pubblicato due scatti con il retro e il fronte dei prototipi.

Secondo Dickson il cambiamento più importante è quindi quello dell’Air, che abbandona la configurazione a obiettivo singolo. Per iPhone 18 invece le differenze rispetto al predecessore appaiono minime, almeno per quanto si può intuire da queste riproduzioni.

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Come cambia il design di iPhone Air 2

Osservando da vicino il mockup di iPhone Air 2, i due obiettivi sono sistemati in orizzontale verso il lato sinistro del rialzo che ospita il comparto fotografico, con microfono e flash posizionati alla loro destra. Questa sorta di altopiano continua ad allungarsi per quasi tutta la larghezza del dispositivo, un tratto distintivo che quindi non verrebbe abbandonato. Il dummy di iPhone 18 segue un’impostazione diversa, con due lenti impilate in verticale all’interno di un modulo più piccolo e dalla forma che ricorda una pillola.

Vale la pena ricordare cosa sono esattamente questi oggetti. I modelli dummy sono repliche non funzionanti, realizzate di solito partendo da misure e informazioni sul design trapelate dalla catena di fornitura di Apple. Li usano soprattutto i produttori di accessori, che grazie a queste copie possono progettare e collaudare le custodie prima che i telefoni veri arrivino sul mercato, così da avere i prodotti pronti in tempo per il lancio. Proprio per questo motivo diventano spesso una delle prime fonti per capire l’aspetto dei nuovi dispositivi, in particolare la disposizione delle fotocamere, la posizione dei tasti e le proporzioni generali.

La seconda fotocamera posteriore, del resto, non è una sorpresa. Se ne parla da oltre un anno e già a novembre 2025 erano circolate indiscrezioni secondo cui Apple stava valutando questa aggiunta nell’ambito di una riprogettazione del modello, con le voci successive che hanno continuato a indicare un sistema a doppia fotocamera.

Le specifiche attese per i due modelli

La prima generazione di iPhone Air monta un unico sensore Fusion da 48 megapixel. L’analista Jeff Pu ha previsto che il successore guadagnerà un obiettivo Ultra Wide sempre da 48 megapixel, capace di offrire un campo visivo più ampio e quindi maggiore versatilità negli scatti.

Le novità però non si fermerebbero all’ottica. Pu si aspetta per il prossimo Air il chip A20 Pro, una Dynamic Island leggermente più compatta, il modem C2 sviluppato da Apple e il chip di rete wireless N2, con display da 6,5 pollici e 12 GB di RAM confermati. Sul fronte dell’autonomia e del comfort, le indiscrezioni parlano di una batteria più capiente, di un peso ridotto e di un sistema di raffreddamento a camera di vapore per la seconda generazione.

Quanto a iPhone 18, il modello base dovrebbe adottare il chip A20 e il modem C2, oltre a una Dynamic Island più piccola simile a quella attesa su iPhone 18 Pro. Sulla memoria le opinioni degli analisti divergono: Ming Chi Kuo prevede 9 GB, in crescita rispetto agli 8 GB di iPhone 17, mentre Pu punta su 12 GB.

Entrambi i dispositivi dovrebbero debuttare intorno a marzo 2027, insieme a iPhone 18e.

Fonte: TecnoAndroid