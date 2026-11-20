Un attacco informatico partito da Optimizely, piattaforma pensata per ottimizzare i siti web, ha colpito il 16 novembre le pagine di 178 aziende di primo piano con un obiettivo preciso: sottrarre criptovalute e infettare gli iPhone di chi navigava su quei portali. Nella lista compaiono nomi pesantissimi come Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Bbc, Salesforce, FoxNews e IKEA, ovvero alcuni dei siti più visitati al mondo. A lanciare l’allarme è stato Scott Helme, ricercatore esperto di cybersecurity, secondo cui il codice JavaScript dannoso responsabile dell’operazione era rivolto agli utenti di organizzazioni attive nei settori più diversi.

Il meccanismo, almeno stando a una prima ricostruzione, è tanto semplice quanto insidioso. Gli hacker avrebbero infilato uno skimmer, cioè un frammento di codice malevolo, all’interno degli script di Optimizely utilizzati da grandi gruppi editoriali e da importanti realtà aziendali. In pratica non è stato necessario violare uno per uno i singoli siti, perché bastava compromettere lo strumento condiviso che tutti quanti caricavano. Lo script è stato neutralizzato nel giro di poche ore dalla società informatica, ma nel frattempo era stato concepito per intercettare i dati di pagamento digitali inseriti nei moduli online e per manipolare le transazioni in valuta digitale.

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Cosa cercava di fare il codice nascosto negli script di Optimizely

Le funzioni attribuite agli script malevoli disegnano un quadro piuttosto ampio. Il primo bersaglio erano i pagamenti in criptovaluta, con il tentativo di sostituire gli indirizzi di destinazione con il portafoglio dell’autore dell’attacco, così che il denaro finisse direttamente nelle sue tasche. Poi c’erano le carte di credito, i cui numeri sarebbero stati sottratti proprio mentre gli utenti li digitavano. A questo si aggiungevano il furto di cookie e di screenshot e, aspetto tutt’altro che secondario, l’inserimento di codice di exploit pensato per i dispositivi iOS. Ecco perché chi possiede un iPhone è finito nel mirino in modo specifico.

Sul fronte delle verifiche, la società di sicurezza informatica HudsonRock ha affermato di aver trovato prove del fatto che i siti coinvolti avessero effettivamente diffuso codice dannoso ai propri visitatori. Salesforce, dal canto suo, ha dichiarato di stare indagando sulle modifiche non autorizzate agli script di Optimizely e di averle disattivate a titolo precauzionale. Una mossa prudente, considerando quanto rapidamente una compromissione di questo tipo possa propagarsi attraverso una piattaforma adottata da così tante aziende.

Il blackout della rete Nsa e l’allerta dell’Fbi su Artex

Nelle stesse ore un altro episodio ha attirato l’attenzione. La rete riservata impiegata dalla National Security Agency per lo scambio interno di informazioni risulta fuori uso, anche se al momento non ci sono indicazioni che si tratti di un cyberattacco. L’incidente arriva dopo una serie di problemi che hanno toccato Microsoft, il blocco dei voli aerei e i disservizi online registrati da alcune delle maggiori banche.

Si è poi appreso che l’Fbi avrebbe diramato il 13 novembre un avviso urgente sulla sicurezza informatica dedicato ad Artex, una piattaforma autonoma basata su modelli avanzati di intelligenza artificiale e sfruttata come vera e propria arma per condurre attacchi in tutto il mondo. Secondo quanto riferito dal Bureau, dallo scorso agosto alcuni attori la utilizzano per colpire istituzioni finanziarie, enti governativi e aziende. L’avviso, rilanciato anche dalla sede di Dallas dell’Fbi su X, è stato emesso nello stesso giorno in cui i voli americani sono stati fermati per un problema tecnico. Artex si avvale di molteplici agenti basati sull’IA.

Fonte: TecnoAndroid