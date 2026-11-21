Il ritorno nelle sale di Spider Man: Brand New Day porta con sé una novità che molti appassionati Marvel aspettavano da tempo. La nuova versione estesa del film includerà infatti la scena con Rosario Dawson nei panni di Claire Temple, inizialmente rimasta fuori dal montaggio e ora recuperata per la riedizione cinematografica in programma a partire dal 4 dicembre.

A dare la notizia è stata la stessa attrice, che il 19 novembre ha condiviso su Instagram una prima immagine ufficiale accompagnata da un messaggio pieno di entusiasmo. “È un nuovissimo BRAND NEW DAY con il nostro amichevole Spider Man di quartiere!” ha scritto Dawson. “Non vedo l’ora di godermi questo film da record sul grande schermo a partire dal 4 dicembre con una versione estesa piena di nuove scene e sorprese… Ahhhh! Unitevi a me e prendete i biglietti ORA!!!” In fondo al post l’interprete ha aggiunto anche un piccolo dettaglio personale, spiegando che sua madre potrà finalmente mostrare le foto scattate dietro le quinte.

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La scena ritrovata con Peter Parker in ospedale

Lo scatto diffuso mostra Peter Parker insieme a Claire, nota anche come Night Nurse, all’interno di un ospedale di New York. Per ora non è chiaro in quale momento della storia verrà collocata la sequenza. L’ipotesi più probabile è che arrivi in un punto successivo all’incontro tra il giovane eroe e Yelena, ma nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato sulla posizione esatta della scena all’interno della nuova versione del film.

Per chi non ricordasse il personaggio, Claire Temple è stata una presenza fissa in tutte le produzioni Marvel realizzate per Netflix. L’infermiera è comparsa in Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, per poi ritrovarsi anche in The Defenders, la serie che riuniva tutti quei protagonisti. Il suo percorso era cominciato come quello di un’infermiera del turno di notte che si prendeva cura dei vigilanti newyorkesi, compreso Daredevil, ogni volta che rientrava ferito dopo qualche scontro notturno. Proprio quel ruolo di soccorritrice silenziosa degli eroi di strada le aveva fatto guadagnare il soprannome con cui è conosciuta dai lettori dei fumetti.

Il ritorno in sala prima di Avengers: Doomsday

La riedizione di Brand New Day tornerà nei cinema il 4 dicembre, appena due settimane prima dell’arrivo di Avengers: Doomsday. Anche il titolo cambierà leggermente per l’occasione, dato che il nuovo montaggio si chiamerà Spider Man: [Brand New] Brand New Day, un gioco di parole che sottolinea la natura rinnovata dell’operazione. I biglietti sono già in vendita, quindi il pubblico può prenotare fin da subito il proprio posto in sala.

Il pellicola arriva a questa seconda uscita forte di numeri impressionanti. Durante la prima corsa nelle sale il film ha incassato 2,5 miliardi di dollari, circa 2,1 miliardi di euro, diventando il terzo maggiore incasso di tutti i tempi. Un risultato che spiega bene perché Dawson parli di un film da record nel suo messaggio ai fan. Oltre al ritorno nei cinema, Sony starebbe anche preparando una vera e propria campagna per i premi dedicata alla pellicola, in cui figura anche Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle.

Fonte: TecnoAndroid