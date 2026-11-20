HUAWEI OSTA O1 Pro è stato presentato ufficialmente in Cina, a pochi giorni dalla sua prima comparsa in Rete, e porta con sé un’idea di design che difficilmente passa inosservata. Il nuovo dispositivo rinuncia al classico profilo stretto e allungato che domina il mercato da anni e sceglie un formato wide, più largo e compatto nelle proporzioni. Per farsi un’idea basta pensare a Samsung Galaxy Z Fold8 o a iPhone Duo, due modelli che hanno già percorso questa strada con forme simili.

Si tratta di una scelta estetica precisa, che punta a distinguersi in un panorama dove gli smartphone tendono ad assomigliarsi tutti. Già a un primo sguardo il telefono appare diverso dal solito, quasi più tozzo, ed è proprio questa caratteristica a renderlo uno dei dispositivi Huawei più curiosi visti di recente. Dietro la forma insolita però c’è una dotazione tecnica tutt’altro che secondaria.

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Display, processore e memorie di HUAWEI OSTA O1 Pro

A muovere tutto ci pensa il processore Kirin 9030S, chip sviluppato in casa che alimenta il nuovo modello firmato OSTA. Il pannello frontale è un display piatto da 6,39 pollici con risoluzione 1,5K e un rapporto d’aspetto di 16:9,5, valore che spiega bene quella sensazione di schermo più largo rispetto alla media. Le cornici sono sottilissime e misurano appena 1,05 mm su tutti i lati, un dettaglio che contribuisce a dare al frontale un aspetto pulito e uniforme.

Sul fronte delle memorie la scelta è piuttosto ampia. HUAWEI OSTA O1 Pro arriva con 12 GB oppure 16 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione parte da 256 GB e sale a 512 GB fino ad arrivare a 1 TB nella versione più capiente. Così chi scatta molte foto o conserva parecchi file in locale ha a disposizione configurazioni pensate proprio per esigenze diverse.

Fotocamere, batteria e software del nuovo smartphone wide

Il comparto fotografico è uno dei punti su cui Huawei ha spinto di più. Il sensore principale da 200 megapixel ha dimensioni di 1/1,28 pollici ed è di tipo RYYB, affiancato da un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom 3,7x. Completa il modulo una lente Red Maple, che va ad aggiungersi alle due fotocamere principali sul retro del telefono.

Non manca un sensore per le impronte digitali collocato sul lato del corpo, soluzione comoda per sbloccare il dispositivo con il pollice mentre lo si impugna. L’autonomia è affidata a una generosa batteria da 7.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 66 W, una combinazione che promette di accompagnare l’utente per tutta la giornata senza troppi pensieri.

Lato software lo smartphone debutta con HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition, versione del sistema operativo di Huawei arricchita da una serie di funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il pacchetto si inserisce nella strategia dell’azienda, che continua a puntare sulla propria piattaforma per i dispositivi destinati al mercato domestico.

In Cina HUAWEI OSTA O1 Pro è già disponibile in tre colorazioni chiamate Starry Black, Nebula White e Starburst Purple. Il prezzo di partenza è fissato a 5.499 yuan, che al cambio corrispondono a circa 750 euro.

Fonte: TecnoAndroid