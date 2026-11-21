Pagare con un semplice gesto del polso diventa possibile anche per chi utilizza Satispay. Il conto digitale gratuito e Garmin hanno infatti annunciato una partnership che porta le carte di debito Satispay, sia fisiche sia virtuali e appoggiate al circuito Mastercard, all’interno di Garmin Pay. Il risultato è piuttosto concreto perché la carta resta sempre a portata di mano anche quando lo smartphone e il portafoglio non lo sono, e il pagamento si inserisce in una routine già esistente senza chiedere passaggi aggiuntivi.

Dall’altra parte c’è un marchio molto conosciuto nel mondo degli smartwatch e degli sportwatch, dispositivi che accompagnano le persone dalla mattina alla sera. Proprio per questo le due aziende dichiarano di condividere lo stesso obiettivo, cioè rendere accessibile un’innovazione che si fa apprezzare per la facilità d’uso e per la capacità di integrarsi nelle abitudini quotidiane senza stravolgerle. Un orologio che si porta addosso tutto il giorno diventa così anche uno strumento di pagamento, sempre lì quando serve.

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Come aggiungere la carta Satispay e pagare dallo smartwatch

Il funzionamento è decisamente semplice. Il primo passo consiste nell’aggiungere la carta di debito, che sia quella fisica oppure quella virtuale, al Garmin Wallet passando dall’app Garmin Connect. Una volta completata questa operazione per pagare basta inserire il codice di accesso sull’orologio, scegliere la carta desiderata e avvicinare il dispositivo al POS. Nessuna app da aprire sul telefono e nessuna tessera da sfilare dal portafoglio. Il vantaggio emerge soprattutto in quei momenti in cui usare lo smartphone o tirare fuori il portafoglio risulta scomodo o addirittura impossibile. Con l’arrivo su Garmin Pay le carte Satispay restano sempre disponibili al polso, e il gesto del pagamento diventa praticamente immediato. Per chi possiede già un orologio Garmin compatibile e usa il conto Satispay si tratta di una funzione in più che non richiede di cambiare abitudini.

Le parole dei vertici di Satispay e Garmin Italia

Sull’accordo è intervenuto Edoardo Volta, direttore delle partnership strategiche di Satispay, che ha spiegato come con Garmin Pay l’azienda porti la propria carta su un dispositivo che le persone indossano ogni giorno, dalla mattina alla sera. Secondo Volta l’innovazione ha valore quando è semplice e accessibile a tutti, e questa collaborazione va esattamente in quella direzione. Ogni nuovo modo di pagare in modo smart rappresenta per Satispay un ulteriore punto di contatto con la propria community, e farlo insieme a un brand che accompagna le persone nelle loro passioni e nella vita di tutti i giorni significa essere presenti dove i gesti semplici contano di più.

Sulla stessa linea Stefano Viganò, Amministratore Delegato di Garmin Italia, che ha descritto la collaborazione come il frutto di una visione comune, quella di rendere la tecnologia sempre più accessibile, intuitiva e integrata nella quotidianità. Con l’ingresso delle carte di debito Satispay in Garmin Pay, ha aggiunto Viganò, l’azienda rafforza l’ecosistema di servizi disponibili sui propri smartwatch e offre alla community Garmin un’esperienza ancora più completa e funzionale, pensata per accompagnare ogni momento della giornata.

Il servizio Garmin Pay è sbarcato in Italia nell’estate 2018 e permette di effettuare pagamenti contactless immediati, rapidi e sicuri sfruttando il chip NFC, presente su diversi modelli di smartwatch compatibili della casa.

Fonte: TecnoAndroid