Il debutto di GTA 6 è entrato di diritto nei libri di storia dell’intrattenimento. Rockstar Games ha infatti comunicato che le vendite del nuovo capitolo hanno generato circa 3,3 miliardi di euro di incassi nelle prime 24 ore, una cifra che lo studio definisce senza troppi giri di parole “un record assoluto per il settore dell’intrattenimento in qualsiasi forma”. Secondo la software house si tratta quindi del più grande lancio mai visto nella storia dell’entertainment, non soltanto in quella dei videogiochi.

Il comunicato diffuso dal team di sviluppo mette in fila anche altri numeri di peso. Grand Theft Auto VI ha ottenuto un punteggio di 99 su Metacritic, praticamente il massimo, accompagnato da un’accoglienza entusiastica da parte della critica. Già prima dell’uscita il gioco aveva raccolto 32,5 milioni di copie in prenotazione, stabilendo un nuovo primato su tutte le piattaforme.

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A commentare il risultato è intervenuto Sam Houser, presidente e fondatore dello studio. “È con immensa gratitudine che inauguriamo un nuovo capitolo nella storia di Rockstar Games con l’uscita di Grand Theft Auto 6″ ha dichiarato. “Siamo incredibilmente onorati dalla risposta dei giocatori di tutto il mondo e non potremmo essere più entusiasti di condividere questo momento con voi.” Parole che arrivano dopo anni di attesa e che fotografano bene l’aria che si respira in casa Rockstar.

Un risultato oltre le previsioni degli analisti

Quello messo a segno da GTA 6 è un exploit che ha superato persino le stime più ottimistiche formulate dagli analisti nei mesi precedenti al lancio. Il dato che forse colpisce di più riguarda il paragone con il passato, visto che il nuovo episodio ha venduto quasi cinque volte più di GTA 5 nello stesso intervallo di tempo. Un salto enorme, considerando che il quinto capitolo era già considerato un fenomeno commerciale senza precedenti.

Nelle ore immediatamente successive all’uscita circolavano numeri decisamente più contenuti. Si parlava di quasi 25 milioni di copie vendute e di incassi per poco meno di 2 miliardi di euro al lancio. Cifre già notevoli, ma la realtà comunicata ufficialmente dallo studio si è rivelata ancora più impressionante per l’attesissimo seguito della serie.

Il peso delle prenotazioni e il confronto con il quinto capitolo

A spingere così in alto il risultato hanno contribuito in maniera determinante le prenotazioni, che avrebbero superato quota 32,5 milioni di copie. Un traguardo alimentato dall’enorme entusiasmo cresciuto attorno al titolo nel corso dei mesi, tra trailer, indiscrezioni e un’attesa che ha coinvolto milioni di appassionati in ogni angolo del pianeta.

Tornando al paragone con Grand Theft Auto V, al momento del debutto il quinto episodio aveva generato circa 690 milioni di euro, arrivando poi intorno agli 860 milioni nell’arco del primo fine settimana. Risultati eccellenti all’epoca, ma lontanissimi da quelli appena registrati dal nuovo capitolo ambientato a Leonida.

Il percorso commerciale di GTA 6 è comunque soltanto all’inizio. Il gioco dovrà ancora approdare su altre piattaforme, a cominciare naturalmente dal PC, dove una versione nativa non è ancora disponibile. Nel frattempo chi dispone di una configurazione adeguata può già sfruttare il Remote Play per far girare Grand Theft Auto 6 su computer a 60 fps e con il supporto al DLSS 5.

Fonte: TecnoAndroid