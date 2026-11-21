L’Italia apre ufficialmente la strada a Tesla Assisted Driving, il sistema avanzato di guida assistita sviluppato dalla casa di Elon Musk. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato attraverso i propri canali istituzionali il via libera all’omologazione provvisoria della tecnologia, che in Europa prende questo nome ma deriva direttamente dal Full Self Driving Supervised già disponibile negli Stati Uniti. La decisione arriva prima ancora che Bruxelles completi il percorso verso un quadro di omologazione comunitario, ancora in fase di discussione.

Il primo grande Paese europeo a dare il via libera

Il peso della scelta italiana va ben oltre i confini nazionali. Con questo provvedimento l’Italia diventa il dodicesimo Stato membro dell’Unione Europea ad approvare il sistema, ma soprattutto è il primo grande Paese per numero di abitanti a esprimersi in modo favorevole. Il via libera arriva pochi giorni dopo quello della Finlandia e segue la strada aperta ad aprile dai Paesi Bassi, che sono stati il primo regolatore europeo ad autorizzare la guida autonoma supervisionata.

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C’è anche un risvolto politico. L’approvazione giunge a poche settimane dalla telefonata tra il vicepremier Matteo Salvini ed Elon Musk, durante la quale la guida autonoma era stata tra gli argomenti principali. Salvini ha commentato la notizia sul suo profilo X con queste parole: «Sono orgoglioso di annunciare un’altra importante novità per la mobilità in Italia. Il Mit, dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all’omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving, anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione. Un altro passo avanti verso l’innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini». La replica del numero uno di Tesla è arrivata quasi subito, sempre su X, con un sintetico «Grazie, molto apprezzato!» accompagnato dalla bandiera italiana e da un cuore.

Regole più severe rispetto alla versione americana

La variante pensata per le strade europee non è una semplice copia di quella nordamericana. Oltre al nome diverso, i parametri operativi e i protocolli di controllo risultano decisamente più rigidi. Per venire incontro alle osservazioni avanzate dagli enti per la sicurezza stradale e dai governi europei, il costruttore ha ridotto la tolleranza sulla velocità massima dal 50% al 10%, con un azzeramento automatico a ogni riavvio dell’auto.

Va chiarito un punto fondamentale. Il sistema resta una guida supervisionata e non una guida autonoma al 100%, quindi chi siede al volante deve mantenere sempre alta l’attenzione sulla strada e conserva in ogni momento la piena responsabilità legale della marcia. L’autorità olandese ha poi imposto l’obbligo di tenere le mani sul volante quando si superano i 130 chilometri orari, aggiungendo avvisi visivi e acustici più tempestivi per scongiurare distrazioni durante le manovre più delicate.

Il voto europeo e il prezzo in Italia

L’autorizzazione del ministero prepara il terreno per l’appuntamento di dicembre, quando il Comitato Tecnico per i Veicoli a Motore dell’Unione Europea voterà l’omologazione valida in tutti i ventisette Paesi membri. Per il via libera definitivo servirà il sostegno di almeno quindici Stati che rappresentino nel complesso il 65% della popolazione europea. La Germania sembra orientata verso il sì dopo i recenti aggiornamenti software, perciò saranno il voto della Francia e la posizione della Svezia a pesare di più per raggiungere la soglia demografica necessaria.

Sul fronte italiano l’attivazione sarà resa disponibile a breve con un aggiornamento OTA per le Model 3 e Model Y equipaggiate con la piattaforma hardware più recente, la HW4. Secondo quanto annunciato da Tesla, il costo del servizio in Italia sarà di 99 euro al mese. Finora la piattaforma di assistenza supervisionata ha accumulato oltre ventotto miliardi di chilometri percorsi nel mondo e più di duecento milioni durante le sperimentazioni su strada in Europa.

Fonte: TecnoAndroid