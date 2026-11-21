Chi contava su un aggiornamento capace di portare GTA 6 a 60fps dopo l’uscita farà bene a rivedere le proprie aspettative. Marc Chambers, direttore della divisione tecnologica di Rockstar Games, ha infatti escluso l’arrivo di una modalità a 40 o 60fps, nemmeno su PS5 Pro, mettendo fine a una delle speranze più diffuse tra i giocatori in attesa del nuovo capitolo. Il chiarimento riguarda anche la fase successiva al debutto, quella in cui molti immaginavano una patch pensata proprio per sbloccare un frame rate più alto. Si tratta di un tema che negli ultimi tempi aveva acceso parecchie discussioni. L’idea di fondo era piuttosto semplice: se al lancio il titolo gira a 30 fotogrammi al secondo, magari con il tempo e con un po’ di ottimizzazione lo studio avrebbe potuto offrire un’opzione alternativa, puntando sulla fluidità a scapito di qualche dettaglio grafico. Rockstar però ha scelto di non lasciare spazio agli equivoci.

Il blocco a 30fps e i limiti tecnici dietro la scelta

Al centro delle riflessioni di Chambers ci sono proprio i limiti tecnici che hanno portato al blocco a 30fps per GTA 6 su PS5 e Xbox. Non una decisione presa alla leggera insomma, ma un vincolo legato a ciò che le attuali console sono in grado di gestire con un gioco di questa portata. Ed è proprio questo il punto che il responsabile tecnico dello studio ha voluto mettere in chiaro, smontando l’ipotesi di un cambio di rotta nel periodo post lancio.

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Per chi non mastica troppo il gergo tecnico, il frame rate indica quante immagini vengono mostrate sullo schermo ogni secondo. Più il numero sale, più il movimento appare morbido e reattivo. Una soglia di 30 resta comunque giocabile, mentre i 60 vengono considerati da molti appassionati quasi uno standard minimo per un’esperienza davvero scorrevole. Ecco perché la notizia ha fatto storcere il naso a una parte della community, che sperava almeno in una via di mezzo come i 40fps.

Nessuna eccezione nemmeno per PS5 Pro

La parte che probabilmente brucia di più riguarda la console più potente di casa Sony. Chi aveva acquistato PS5 Pro anche con l’idea di godersi il prossimo open world di Rockstar con una fluidità superiore si ritrova davanti a un no piuttosto netto. Secondo quanto spiegato da Chambers, nemmeno la versione potenziata della piattaforma riceverà una modalità a 60fps o a 40fps, né al lancio né successivamente. In pratica il quadro è lo stesso per tutti. Su PS5, su Xbox e anche sul modello Pro il titolo resterà ancorato ai 30 fotogrammi al secondo, senza opzioni aggiuntive che permettano di privilegiare le prestazioni rispetto alla resa visiva. Una scelta uniforme che toglie di mezzo qualsiasi speculazione su eventuali differenze tra le varie macchine della stessa generazione.

Le parole del direttore della divisione tecnologica arrivano quindi a chiudere un capitolo che la community teneva aperto da tempo, quello di una possibile patch capace di raddoppiare la fluidità di GTA 6 una volta superata la fase di uscita. Rockstar Games ha confermato che quella modalità non è prevista e che il limite dei 30fps resterà tale su tutte le console, PS5 Pro compresa.

Fonte: TecnoAndroid