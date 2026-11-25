Apple si prepara ad aprire il prossimo anno con una serie di nuovi dispositivi e tra questi spicca iPhone 18e, la generazione più recente dello smartphone “low cost” di Cupertino. Secondo un’indiscrezione emersa nelle ultime ore, potrebbe portare con sé un cambiamento estetico tutt’altro che marginale. Il dettaglio riguarda il retro del telefono e in particolare il design della fotocamera, un elemento rimasto praticamente immutato negli ultimi modelli della serie.

Per chi segue con attenzione le mosse dell’azienda si tratta di un segnale interessante. La linea “e” è da sempre quella pensata per contenere i costi e proprio per questo raramente è stata protagonista di stravolgimenti visivi. Stavolta però le cose potrebbero andare diversamente.

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Un’isola quasi quadrata al posto della singola lente

Credits: TecnoAndroid

L’anticipazione arriva da un’immagine CAD che mostra quello che dovrebbe essere l’aspetto del dispositivo. Il confronto con il passato è immediato. Quest’anno iPhone 17e è arrivato sul mercato con un aspetto identico a quello del predecessore, senza alcuna novità sul fronte estetico. Con iPhone 18e invece Apple sembrerebbe pronta a intervenire in modo deciso proprio sul comparto fotografico posteriore.

Oggi iPhone 17e presenta un unico obiettivo che sporge appena dalla scocca, affiancato da un flash integrato a filo. Il modello atteso per il prossimo anno potrebbe invece sfoggiare una vera e propria isola fotografica dalla forma quasi quadrata e con gli angoli arrotondati. Al suo interno troverebbero spazio il sensore, il flash LED e anche il microfono, tutti raccolti in un unico blocco anziché distribuiti sul retro.

Le misure trapelate parlano di 28 mm per 35 mm. Si tratta di dimensioni che richiamano da vicino la soluzione già vista su iPad Pro con chip M5, dove il colosso californiano ha adottato un modulo molto simile per forma e proporzioni. Un dettaglio che avvicinerebbe il nuovo melafonino economico a un prodotto di fascia decisamente più alta del catalogo.

iPhone 18 e iPhone Air 2 seguono strade diverse

C’è poi un aspetto curioso che emerge dalle immagini circolate. A quanto pare iPhone 18e sarebbe l’unico tra i nuovi modelli a ricevere questo tipo di isola per la fotocamera. Gli altri dispositivi previsti per marzo raccontano infatti una storia piuttosto differente.

iPhone 18 manterrebbe sostanzialmente il design della generazione precedente, con l’unica differenza di uno spessore leggermente superiore. Nessuna rivoluzione dunque per il modello standard, almeno stando a quanto mostrato finora. Discorso diverso per iPhone Air 2, che secondo le immagini guadagnerebbe un sensore aggiuntivo dotato di ottica ultra grandangolare, andando così ad ampliare le possibilità fotografiche del modello più sottile della gamma.

Il quadro che ne esce è quello di una famiglia di smartphone in cui ogni dispositivo segue un percorso proprio. Proprio il modello pensato per chi vuole spendere meno sarebbe quello destinato a cambiare di più sul piano estetico, mentre il fratello maggiore resterebbe fedele a una formula già collaudata e il modello Air punterebbe soprattutto su una fotocamera in più.

Va ricordato che si tratta di indiscrezioni basate su disegni tecnici e non di informazioni ufficiali, quindi i dettagli potrebbero ancora cambiare prima del debutto. Ulteriori novità sui nuovi iPhone in arrivo a marzo sono attese nel corso delle prossime settimane.

Fonte: TecnoAndroid