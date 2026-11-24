Apple TV ha ufficializzato quello che ormai era un segreto di Pulcinella: Ted Lasso avrà una quinta stagione. L’annuncio arriva a quasi due mesi dalla fine della quarta stagione, un ritorno che già aveva sorpreso il pubblico perché la terza sembrava aver messo la parola fine alla serie. E invece la storia è ripartita, costruendo nuove trame attorno alla neonata squadra femminile del Richmond. I nuovi episodi della quarta stagione erano tornati in onda all’inizio di agosto e il ciclo si era chiuso lo scorso 7 ottobre. Qualche filone narrativo ha trovato una conclusione, certo, ma i fili da riprendere in mano non mancavano. Anzi, è possibile che nemmeno la quinta sarà l’ultima.

Una serie trattata in modo speciale su Apple TV

Ted Lasso è il titolo più premiato della piattaforma, con centinaia di riconoscimenti e un coro di recensioni positive alle spalle. Forse proprio per questo riceve un trattamento particolare, a partire dalla quarta stagione arrivata anni dopo quello che pareva il finale definitivo. Anche il modo in cui è stato comunicato il rinnovo esce dagli schemi. Di solito Apple TV conferma le nuove stagioni delle sue produzioni poco dopo l’inizio della messa in onda della precedente oppure subito dopo l’ultimo episodio. Stavolta invece sono serviti 47 giorni per rendere ufficiale ciò che in molti davano già per scontato.

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La decisione in realtà non è recente. Da tempo circolavano voci secondo cui le riprese della quinta stagione sarebbero partite all’inizio del 2027. Perfino Jason Sudeikis, che presta il volto a Ted, si era sbilanciato lasciando intendere che il racconto sarebbe proseguito. E la sua parola pesa parecchio, dato che l’attore è anche produttore esecutivo.

Quando potrebbe arrivare la quinta stagione di Ted Lasso

Al momento non ci sono altre informazioni ufficiali e manca anche una data di uscita. Se il set dovesse aprire a gennaio, i nuovi capitoli difficilmente vedranno la luce prima della fine del 2027. L’ipotesi più probabile è però la metà del 2028, il periodo che la serie sembra prediligere.

Basta guardare il calendario delle uscite precedenti. La prima stagione è approdata in streaming ad agosto 2020, la seconda a luglio 2021, la terza a marzo 2023 (l’unica volta lontano dall’estate) e la quarta ad agosto di quest’anno. Finora sono stati trasmessi 44 episodi, tutti disponibili su Apple TV in attesa delle novità. Non è ancora noto nemmeno se la nuova tornata conterà dieci o dodici puntate come in passato.

Si parla già di una sesta stagione

Può sembrare strano ragionare su una sesta stagione quando le telecamere non si sono ancora accese per la quinta. Eppure alcune indiscrezioni indicano che la serie potrebbe concludersi proprio lì, e una parte di queste voci arriva direttamente da chi lavora alla produzione. Brendan Hunt, che interpreta Beard, aveva raccontato che esisteva un piano per girare altre tre stagioni dopo la terza. L’obiettivo è dare al racconto una struttura coerente. Se la squadra maschile ha avuto tre stagioni per sviluppare le proprie vicende, quella femminile dovrebbe logicamente disporre dello stesso spazio.

Per ora comunque nulla è confermato. L’andamento della quinta stagione potrebbe rivelarsi decisivo, anche per evitare di tirare troppo la corda. Se da un lato la quarta ha raccolto in prevalenza giudizi favorevoli, dall’altro non mancano voci che segnalano un certo logoramento di Ted Lasso dopo tre stagioni che sembravano aver chiuso il cerchio alla perfezione.

Fonte: TecnoAndroid