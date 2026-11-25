Le carte collezionabili ufficiali di GTA 6 stanno per diventare realtà, e a occuparsene sarà Panini America, la divisione americana della celebre casa editrice italiana conosciuta da generazioni per figurine e album. L’annuncio è arrivato in questi giorni e fissa già un orizzonte piuttosto vicino, perché la distribuzione dovrebbe partire a dicembre 2026, quindi già dal mese prossimo.

L’idea alla base del progetto è curiosa e anche abbastanza furba. Le card non sono infatti un prodotto pensato da zero ma la riproduzione fisica di quelle che i giocatori possono già trovare e collezionare all’interno del mondo di gioco creato da Rockstar Games. Ne nasce una commistione particolare tra videogioco e realtà, che finisce inevitabilmente per alimentare ancora di più il mito attorno al titolo. Per chi segue da vicino la saga si tratta di un dettaglio che trasforma un elemento interno all’avventura in un oggetto da tenere in mano, sfogliare e magari scambiare.

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Bustine, rarità e la solita caccia al pezzo mancante

Credits: TecnoAndroid

Il formato scelto è quello classico che chiunque abbia passato un’infanzia tra edicole e scambi in cortile riconosce al volo. Le carte saranno vendute nelle tipiche bustine da acquistare, e dentro ciascuna si troveranno esemplari di rarità e valore differenti. È lo stesso meccanismo che da decenni tiene in piedi il mondo delle figurine, con quel pizzico di incognita ogni volta che si apre una confezione. Facile immaginare cosa succederà dopo, con i collezionisti lanciati nella consueta caccia ai pezzi più difficili per arrivare alla serie completa.

Sul fronte dei contenuti, in base a quanto mostrato finora, le carte dovrebbero raffigurare diversi protagonisti e personaggi noti dell’universo di GTA 6, proposti con stili grafici differenti tra loro. Una scelta che rende la raccolta parecchio variegata e che con buona probabilità spingerà molti appassionati a provare a metterle insieme tutte quante.

Alcuni aspetti però sono ancora avvolti nell’incertezza. Panini America ha indicato dicembre come periodo di partenza, ma una data di uscita precisa non è stata ancora comunicata. Non è chiaro nemmeno se la distribuzione avrà una portata globale oppure se rimarrà circoscritta al mercato americano, e di conseguenza manca qualsiasi conferma su un eventuale coinvolgimento della divisione italiana di Panini per portare le card anche nel nostro Paese.

Il merchandising di GTA 6 è appena all’inizio

Questa collaborazione rappresenta una delle prime iniziative di merchandising ufficiale lanciate dopo l’arrivo di GTA 6 sul mercato, ed è plausibile che non resti isolata ancora per molto. Rockstar, del resto, si era già mossa in questa direzione prima ancora del debutto del gioco, segno di un interesse concreto verso i prodotti legati al marchio.

Negli Stati Uniti la software house aveva infatti stretto un accordo con i Miami Heat per una linea di articoli a tema sportivo, un’operazione che aveva coinvolto in modo profondo la nota franchigia. Considerati i risultati che il gioco sta facendo registrare, nuove partnership di questo genere appaiono più che probabili anche in futuro.

Fonte: TecnoAndroid