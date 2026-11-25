Gli auricolari Moto Buds 2 di Motorola scendono a 23,5 euro su Amazon nella colorazione Violet Ice, con uno sconto che sfiora il 70% rispetto al prezzo di listino. Parliamo del modello base della nuova gamma presentata al MWC 2026, un paio di true wireless che porta l’audio Hi Res in una fascia dove di solito non si trova. A questo si aggiungono un’autonomia complessiva di 48 ore e diverse funzioni intelligenti legate a Moto AI. Spendere oltre 70 euro per un prodotto con caratteristiche simili, a queste condizioni, ha poco senso.

Moto Buds 2, audio ad alta risoluzione e doppio driver

Il cuore del progetto è il comparto sonoro, costruito su un doppio driver: un’unità dinamica da 11 mm lavora insieme a un driver magnetico microplanare da 6 mm. Questa combinazione abilita il supporto all’audio Hi Res grazie al codec LHDC, che trasmette fino a 900 kbps con campionamento a 24 bit e 92 kHz. È un dettaglio tecnico che negli auricolari di questa categoria capita di vedere raramente. Completa il quadro l’Audio Spaziale, compatibile con i contenuti Dolby Atmos sui dispositivi Motorola.

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Anche sul fronte dell’isolamento le cose sono fatte bene. La cancellazione attiva del rumore è di tipo dinamico e arriva fino a 55 dB, mentre la modalità Trasparenza permette di restare in contatto con quello che succede intorno senza togliere gli auricolari. Per le telefonate Motorola ha previsto un sistema a 6 microfoni con tecnologia CrystalTalk AI e supporto ENC, pensato per rendere la voce più pulita durante le chiamate.

Le specifiche principali si riassumono così:

driver dinamico da 11 mm affiancato da un driver magnetico microplanare da 6 mm

codec LHDC per l’audio ad alta risoluzione

ANC fino a 55 dB e modalità Trasparenza

sistema a 6 microfoni con CrystalTalk AI

Bluetooth 6.0 con Dual Connection e modalità Gaming a bassa latenza

certificazione IP54 contro polvere e spruzzi

Autonomia da primato e funzioni Moto AI

L’autonomia è uno degli aspetti che più distinguono questi auricolari. Con una singola carica si arriva a 11 ore di riproduzione continua, che salgono fino a 48 ore complessive grazie alla custodia. Un valore che supera perfino quello del fratello maggiore Buds 2 Plus, fermo a 40 ore. Quando la batteria è agli sgoccioli basta una ricarica rapida di 10 minuti per ottenere fino a 3 ore di ascolto.

C’è poi tutta la parte legata a Moto AI, che sugli smartphone Motorola compatibili consente di riassumere le notifiche, trascrivere le riunioni e tradurre in tempo reale direttamente dagli auricolari. Funzioni che rendono il prodotto particolarmente interessante per chi già possiede un dispositivo del marchio e vuole sfruttare al meglio l’integrazione tra telefono e accessori.

Lo sconto su Amazon per Moto Buds 2 Violet Ice

Il prezzo di listino di Moto Buds 2 è fissato a 79,9 euro, ma su Amazon la variante Violet Ice si trova ora a 23,5 euro. Il risparmio supera i 56 euro su un paio di auricolari che mettono insieme audio ad alta risoluzione, cancellazione del rumore dinamica e una durata della batteria tra le più elevate della categoria. L’offerta è attiva direttamente su Amazon.it, ma considerata l’entità del ribasso la disponibilità potrebbe cambiare in tempi rapidi.

Fonte: TecnoAndroid