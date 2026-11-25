King Art e Deep Silver hanno pubblicato un nuovo trailer di Warhammer 40.000: Dawn of War 4, questa volta incentrato sulla Commander Edition. Il filmato non si limita a presentare l’edizione speciale del gioco, ma offre anche una panoramica sui DLC previsti dopo il lancio del nuovo strategico in tempo reale, che ormai ha una data precisa sul calendario: il 3 dicembre.

Chi segue da vicino lo sviluppo del progetto avrà già notato una certa costanza da parte degli sviluppatori, che continuano a mostrare grande rispetto per i principi e per la lore del franchise. Anche i contenuti inediti mostrati nel video vanno in questa direzione, e lasciano intendere che altri elementi arriveranno nel periodo successivo all’uscita proprio attraverso i contenuti aggiuntivi già pianificati. Dopo le presentazioni dedicate agli Adeptus Mechanicus e ai Necron, è quindi il turno dell’edizione Commander e di tutto ciò che la distingue dalla versione standard.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa include la Commander Edition di Dawn of War 4

Il trailer mette in fila i vari extra che arricchiscono questa versione del gioco, alcuni disponibili fin dal primo momento e altri destinati ad arrivare nei giorni e nelle settimane seguenti. Tra i bonus immediati spiccano la colonna sonora digitale e soprattutto un accesso anticipato di tre giorni, un vantaggio non da poco per chi vuole mettere le mani sul titolo prima di tutti gli altri.

Accanto a questi elementi trovano posto i DLC, che invece sono pensati per il periodo successivo al debutto fissato per il 3 dicembre. Il nome più interessante della lista è senza dubbio quello di Aftermath, un’espansione già annunciata in passato e che, a giudicare dalle immagini, sembra legata a una figura ben precisa dell’universo creato da Games Workshop. Si tratta di Vashtorr the Arkifane, un’aggiunta piuttosto recente all’immaginario di Warhammer 40.000 che però ha conquistato i fan in tempi decisamente rapidi.

Per chi sta valutando quale versione acquistare, insomma, la Commander Edition di Dawn of War 4 si presenta come il pacchetto più completo, con un mix di contenuti pronti al lancio e materiale che amplierà l’esperienza nel corso del tempo.

Chi è Vashtorr the Arkifane

Il personaggio di Vashtorr ha fatto il suo esordio nel 2023 e ha raccolto consensi praticamente da subito. La sua prima apparizione risale alla campagna Arks of Omen del gioco da tavolo, dove ha avuto un ruolo centrale nell’arco narrativo che faceva da ponte tra la decima e l’undicesima edizione del celebre wargame. Un debutto importante, quindi, che lo ha messo fin da principio al centro della scena.

Da quel momento la sua presenza si è allargata anche al mondo dei videogiochi ambientati nello stesso universo. In Warhammer 40.000: Boltgun 2, per esempio, Vashtorr veste i panni del villain principale, a conferma di quanto questa figura sia diventata rilevante nel giro di pochi anni. Vederlo comparire anche nello strategico di King Art, attraverso il DLC Aftermath, rappresenta quindi un ulteriore passo nella sua ascesa all’interno del franchise.

Nel frattempo il progetto ha continuato a mostrarsi su più fronti. Sono stati infatti resi noti i requisiti PC necessari per far girare il gioco, mentre di recente Dawn of War 4 è stato protagonista di un trailer di nove minuti dedicato interamente alle quattro fazioni presenti nel titolo.

Fonte: TecnoAndroid