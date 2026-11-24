Il browser Ladybird sbarca finalmente in alpha pubblica su macOS e Linux, e per provarlo non serve più compilarlo a mano partendo dal codice. Dietro c’è il progetto di Andreas Kling, che ha aperto le porte al pubblico il 23 novembre dopo più di quattro anni di sviluppo. Il dettaglio che lo rende diverso da quasi tutto ciò che circola oggi sui computer è il cuore stesso del programma, cioè un motore di rendering costruito interamente in casa.

Fino a poco tempo fa avvicinarsi a Ladybird significava rimboccarsi le maniche e mettere insieme il browser da soli, un passaggio che di fatto tagliava fuori chiunque non avesse una certa dimestichezza con gli strumenti di sviluppo. Con l’arrivo della versione alpha la situazione cambia parecchio. Basta scaricare l’applicazione e avviarla, come succede con qualsiasi altro programma. Per un progetto che ha impiegato anni a prendere forma si tratta di un traguardo concreto, perché allarga la platea di chi può metterci le mani sopra e capire a che punto sia arrivato il lavoro.

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Un motore di rendering scritto da zero

La parte davvero curiosa non si vede, perché sta sotto la barra degli indirizzi. Ogni volta che si apre una pagina il motore di rendering legge il codice del sito e stabilisce come sistemare sullo schermo testi, immagini e pulsanti. È un lavoro silenzioso ma decisivo, e quasi tutti i browser più diffusi si affidano a pochi nomi ben noti. Chrome ed Edge usano Blink, Safari si appoggia a WebKit e Firefox lavora con Gecko.

Ladybird non utilizza nessuno di questi. Il suo motore è stato scritto partendo da zero, senza riciclare le fondamenta di altri progetti, e proprio qui sta il valore della scelta. Chi realizza siti web ha in mano uno strumento in più per verificare il proprio lavoro. Testare la stessa pagina con un motore differente può infatti far venire a galla un difetto che, usando sempre e soltanto browser basati su Chromium, rischierebbe di restare nascosto. Quando quasi tutti guardano il web attraverso la stessa lente, qualche errore finisce per passare inosservato semplicemente perché nessuno lo nota.

Avere un’alternativa davvero indipendente aiuta quindi a scovare problemi di compatibilità che altrimenti emergerebbero tardi, o magari mai. Ed è anche per questo che l’apertura della versione alpha su macOS e Linux interessa soprattutto a chi sviluppa e a chi ama sperimentare.

Una fase alpha con qualche inciampo

Va detto con chiarezza che siamo ancora agli inizi. In questa fase alcune pagine potrebbero non aprirsi nel modo corretto e il browser può chiudersi all’improvviso, senza preavviso. Sono limiti che gli sviluppatori hanno messo in conto fin dal principio, tipici di un software che sta muovendo i primi passi davanti a un pubblico più ampio. Proprio per gestire questi intoppi il team ha inserito un sistema che permette di segnalare i siti che funzionano male direttamente dall’applicazione, senza dover passare da canali esterni. In questo modo ogni utente diventa una piccola fonte di informazioni utili per migliorare la resa delle pagine più problematiche. Nel caso in cui invece Ladybird vada in crash, è possibile leggere il rapporto generato dall’errore e scegliere in autonomia se inviarlo oppure no.

Fonte: TecnoAndroid