Quando il campo sul telefono sparisce, di solito succede nel momento peggiore, magari proprio mentre serve fare una chiamata urgente. La reazione istintiva è pensare a un guasto e immaginare già una visita in assistenza, ma non sempre il problema nasce dallo smartphone. Spesso dietro quelle tacche svanite ci sono motivi molto più banali, legati alla copertura, alla SIM o a qualche impostazione rimasta nel posto sbagliato. Prima di consegnare il dispositivo a un tecnico conviene fare alcuni controlli semplici, che aiutano a capire da dove arriva davvero il disturbo e permettono di restringere il campo delle possibili cause.

Il punto di partenza è quasi sempre il più ovvio, e proprio per questo finisce spesso ignorato. Un segnale assente può dipendere semplicemente dalla zona in cui ci si trova, perché la copertura della rete non è uniforme ovunque. Da qui conviene muoversi con ordine, partendo dalle verifiche più rapide e arrivando poi a quelle che richiedono qualche passaggio in più nelle impostazioni.

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Modalità aereo e riavvio, i primi tentativi da fare

Uno dei gesti più utili è anche tra i più semplici. Attivare la modalità aereo per qualche istante e poi disattivarla costringe il telefono a staccarsi dalla rete e a cercarla di nuovo da capo. Capita che il dispositivo resti agganciato in modo anomalo a una cella o che la connessione si blocchi senza un motivo evidente, e questo piccolo trucco spesso basta a sbloccare la situazione. Vale anche la pena controllare che la modalità aereo non sia rimasta accesa per sbaglio, magari dopo un viaggio o un tocco involontario nel menu rapido. Sembra una banalità, eppure succede più spesso di quanto si pensi.

Se il segnale continua a non comparire, il passo successivo è il riavvio completo dello smartphone. Spegnere e riaccendere il dispositivo permette di azzerare eventuali errori temporanei del sistema che possono interferire con la connessione alla rete mobile. È un’operazione che richiede pochi secondi e che, in molti casi, risolve il problema senza bisogno di altro.

SIM, aggiornamenti dell’operatore e WiFi Calling

Quando i primi tentativi non danno risultati, l’attenzione si sposta sulla SIM. La scheda potrebbe non essere inserita correttamente oppure potrebbe essersi spostata leggermente nel suo alloggiamento. Estrarla con cura e reinserirla è un controllo rapido che aiuta a escludere un contatto difettoso. Se il telefono continua a non riconoscerla, il problema potrebbe riguardare la scheda stessa piuttosto che lo smartphone, ed è un’indicazione preziosa prima di rivolgersi a un tecnico.

Un altro aspetto da non trascurare riguarda gli aggiornamenti dell’operatore. Si tratta di pacchetti che contengono configurazioni utili al corretto funzionamento della rete mobile e che, se mancanti o non installati, possono causare difficoltà nella connessione. Verificare la presenza di questi aggiornamenti nelle impostazioni del telefono è un passaggio semplice che può fare la differenza.

C’è poi il WiFi Calling, una funzione che consente di effettuare e ricevere chiamate sfruttando la rete wireless invece di quella cellulare. Nelle zone in cui la copertura è debole, come certi ambienti chiusi o alcuni edifici, attivare questa opzione permette di continuare a telefonare anche senza tacche visibili, a patto di essere collegati a una rete WiFi. Non risolve l’assenza di segnale in senso stretto, ma offre un’alternativa concreta per restare raggiungibili.

Questi controlli, messi in fila uno dopo l’altro, servono proprio a distinguere un problema di rete o di impostazioni da un vero malfunzionamento dell’hardware. Copertura, SIM e configurazioni del dispositivo possono produrre lo stesso identico sintomo, cioè la scomparsa del campo sul telefono, ed è solo procedendo per esclusione che si arriva a individuare l’origine reale del guasto. Se dopo tutte queste verifiche il segnale continua a mancare, la strada dell’assistenza diventa quella più sensata.

Fonte: TecnoAndroid