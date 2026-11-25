Tidal ha deciso di chiudere le porte alla musica generata con l’intelligenza artificiale. Il servizio di streaming musicale ha annunciato che dal 9 dicembre inizierà a bloccare i brani creati interamente con l’AI, eliminandoli dal proprio catalogo e rifiutando in futuro qualsiasi nuovo caricamento di questo tipo. Si tratta di una scelta netta, che segna una distanza evidente rispetto all’approccio adottato da Apple Music.

I numeri spiegano bene il perché di una decisione così drastica. Secondo Robert Andersen, alla guida di Tidal, il 43% delle tracce caricate negli ultimi 90 giorni è stato segnalato come prodotto dall’intelligenza artificiale. È una quota enorme, che si traduce in circa 29 milioni di brani destinati a sparire dalla piattaforma. E il flusso non accenna a rallentare, visto che l’azienda prevede di dover respingere tra le 80.000 e le 85.000 canzoni ogni giorno.

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Tidal: cosa cambia dal 9 dicembre e cosa resta consentito

La pulizia del catalogo non avverrà tutta in una volta. I contenuti generati dall’AI cominceranno a scomparire dal 9 dicembre e, stando alle intenzioni dell’azienda, saranno “completamente spariti” all’inizio del 2027. Sarà quindi un processo graduale, che però punta a un risultato definitivo e senza eccezioni per le tracce interamente artificiali.

C’è un distinguo importante da tenere presente. La nuova politica riguarda soltanto le canzoni realizzate per intero con strumenti di intelligenza artificiale. La musica assistita dall’AI, quella in cui gli artisti si servono di questi strumenti come supporto al proprio lavoro, continuerà a essere ammessa senza problemi. Il confine tracciato da Tidal passa insomma tra chi usa la tecnologia per farsi aiutare e chi affida alla macchina l’intera produzione di un pezzo.

Non è nemmeno il primo intervento della piattaforma su questo fronte. Tidal aveva già tolto la possibilità di monetizzare i brani creati con l’AI, ma la rimozione vera e propria rappresenta un passo ulteriore e decisamente più incisivo. Andersen si è detto convinto che la mossa sarà accolta con favore sia dagli artisti sia dagli ascoltatori. A sostegno di questa tesi ha citato un dato piuttosto eloquente, ovvero che il 96% delle canzoni generate dall’intelligenza artificiale non riceve nemmeno un ascolto.

La strada diversa scelta da Apple Music

In casa Apple la linea è completamente un’altra. Apple Music non ha vietato i brani creati con l’AI, ma quest’anno ha introdotto le AI Transparency Tags, etichette pensate per rendere riconoscibile l’impiego dell’intelligenza artificiale. L’azienda si affida alle case discografiche e ai distributori, che sono chiamati a dichiarare quando l’AI è stata utilizzata nella realizzazione di un brano.

Ad agosto Apple aveva precisato che le tracce “generate in modo sostanziale con l’AI” devono riportare l’etichetta “Made With AI“. Più che sull’esclusione, l’approccio si basa quindi sulla trasparenza e permette agli utenti di sapere cosa stanno ascoltando senza però togliere quei contenuti dal catalogo.

Anche sul servizio di Apple, comunque, il fenomeno ha dimensioni considerevoli. Ad aprile Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music, aveva spiegato che oltre un terzo dei caricamenti mensili sulla piattaforma è generato al 100% dall’intelligenza artificiale. Una mole notevole di materiale che pesa pochissimo sulle abitudini reali del pubblico, dato che la musica prodotta con l’AI rappresentava meno dello 0,5% degli ascolti effettivi.

Fonte: TecnoAndroid