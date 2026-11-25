AMD ha stabilito un nuovo record mondiale di frequenza GPU spingendo una Radeon RX 9060 XT fino a 4,837 GHz, un valore mai raggiunto prima da una scheda grafica consumer. L’impresa è arrivata durante una giornata dedicata agli appassionati di hardware nel nuovo Micro Center di Austin, dove ha partecipato in prima persona anche Jack Huynh, vicepresidente senior e direttore generale della compagnia.

Huynh si è presentato nel negozio texano, inaugurato da poco, per passare qualche ora insieme alla comunità locale di videogiocatori, assemblatori di PC e creatori di contenuti. Tra foto con i fan, computer montati sul momento e chiacchiere sulla tecnologia, la giornata ha preso una piega decisamente più ambiziosa. Il dirigente ha poi annunciato il risultato con un post su X pubblicato il 24 novembre 2026, raccontando di essersi divertito moltissimo con il pubblico presente. Nel messaggio ha riassunto tutto in tre punti: un nuovo Micro Center ad Austin, una comunità incredibile e un record mondiale sulle GPU.

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AMD Radeon RX 9060 XT da record: azoto liquido e volti noti dell’overclock

Il breve video diffuso mostra Huynh impegnato direttamente nelle operazioni di overclock, affiancato da alcuni nomi piuttosto conosciuti nell’ambiente come Bill Alverson. Sul posto c’era anche Splave, che fino a quel momento deteneva il primato di frequenza GPU più alta. In passato, sempre collaborando con AMD, era riuscito a toccare i 4,769 GHz. Questa volta però a lavorare per superare quel limite sono stati Jack e Bill, che hanno raffreddato la Radeon RX 9060 XT con l’azoto liquido, la soluzione classica quando si cerca di spremere un chip ben oltre le sue specifiche.

Il risultato finale parla da solo. I 4,837 GHz raggiunti non rappresentano soltanto il valore più alto mai ottenuto su questo modello, ma anche il massimo registrato in assoluto su una scheda video consumer. Il miglioramento rispetto al primato precedente è di circa 68 MHz, un margine che in questo tipo di competizioni pesa parecchio.

Perché la Radeon RX 9060 XT domina la classifica

Il dato più curioso riguarda proprio la storia di questi primati. Anche i precedenti record di frequenza erano stati firmati con la Radeon RX 9060 XT, che resta l’unica scheda capace di superare la soglia dei 4,5 GHz. Gli altri primati della classifica appartengono invece alla GeForce RTX 4090 di NVIDIA, che però a fatica è riuscita a sfondare il muro dei 4,0 GHz. Un divario notevole, che spiega bene perché gli appassionati di overclock estremo si siano concentrati sulla proposta di AMD.

Il filmato non ha mostrato granché dei dettagli tecnici, ma il primato è già stato inserito nell’archivio che raccoglie la cronologia degli overclock sulle GPU. Dalla schermata pubblicata si vede lo strumento di diagnostica GPU Z indicare una frequenza di 4837 MHz con una temperatura di meno 49 gradi, un assorbimento della scheda di appena 62 W e una tensione di 1,434 V. Numeri che lasciano intuire come la Radeon RX 9060 XT abbia ancora margine e che possa davvero avvicinarsi alla barriera dei 5,0 GHz.

Fonte: TecnoAndroid