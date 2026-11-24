Su YouTube potrebbe tornare una delle icone più riconoscibili della storia degli smartphone, quella a forma di vecchio televisore che per anni ha accompagnato gli utenti di iOS. L’indizio arriva dalle novità nascoste nell’ultimo aggiornamento dell’app, dove compare un set di icone personalizzabili con alcune scelte decisamente nostalgiche. Il ritorno non è ancora ufficiale ma il materiale scovato nel codice lascia pochi dubbi sulla direzione intrapresa dalla piattaforma.

Per capire perché questa scoperta abbia attirato tanta attenzione bisogna tornare ai primi anni di iPhone. All’epoca non esisteva un’applicazione ufficiale sviluppata da Google e fu Apple stessa a realizzare un client dedicato a YouTube per il proprio sistema operativo. Quell’app aveva un’icona molto particolare, una retro TV dallo stile inconfondibile che è rimasta impressa nella memoria di parecchi utenti. Quando poi l’app ufficiale di YouTube è sbarcata sulla piattaforma, quel disegno è stato messo da parte e sostituito dal logo che conosciamo oggi.

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Sette icone e due tuffi nel passato

Credits: TecnoAndroid

Le nuove grafiche sono emerse nella più recente beta di YouTube per Android, contrassegnata dalla versione 21.47.483. Al suo interno sono stati individuati diversi disegni alternativi che sembrano legati a una funzione ancora inedita, pensata per permettere agli utenti di cambiare l’icona dell’app che compare nella schermata Home dello smartphone. Si tratta di una possibilità già vista su altre applicazioni ma che finora YouTube non aveva mai offerto.

In totale le opzioni scovate sono sette. Tra queste spiccano due proposte che guardano apertamente al passato. La prima è proprio la celebre icona a forma di televisore d’altri tempi usata su iOS, un design curioso da ritrovare su Android visto che su quella piattaforma non è mai stato presente. La seconda recupera invece un vecchio logo di YouTube in versione impilata, con gli elementi disposti uno sopra l’altro, anche questo legato a una fase ormai lontana del servizio.

Le altre grafiche non hanno lo stesso richiamo nostalgico ma contribuiscono a dare un’idea abbastanza chiara di cosa potrebbe offrire la funzione una volta completata. L’obiettivo sembra quello di lasciare a chi usa l’app un margine di scelta sull’aspetto con cui YouTube si presenta sul telefono, un dettaglio piccolo che però tocca da vicino il modo in cui ognuno organizza la propria schermata principale.

Come funzionerà e cosa ancora non si sa

Stando a quanto emerso, il cambio di icona dovrebbe passare da una nuova voce nelle impostazioni dell’app, collocata vicino alla sezione Aspetto. Una posizione piuttosto logica, dato che lì si trovano già le opzioni legate alla resa grafica di YouTube come il tema chiaro o scuro. Al momento però la funzione non risulta attiva e nessun utente può ancora selezionare le nuove grafiche, nemmeno chi ha installato la versione beta.

Restano diversi punti aperti. Non è chiaro se le icone personalizzabili saranno un’esclusiva di Android oppure se arriveranno anche su iPhone, cosa che darebbe al ritorno della retro TV un sapore ancora più particolare visto che è nata proprio lì. Allo stesso modo non si sa se la novità sarà disponibile per tutti o riservata soltanto agli abbonati a YouTube Premium, una strategia che l’azienda ha già adottato in passato per altre funzioni accessorie.

Fonte: TecnoAndroid