iPhone 18e, display da 6,3 pollici e batteria come iPhone 18

Il prossimo iPhone 18e potrebbe offrire uno schermo più ampio e una batteria decisamente più capiente rispetto al modello attuale. A sostenerlo è il leaker noto come Fixed Focus Digital, secondo cui la versione economica di Apple e iPhone 18 standard monteranno entrambi un display da 6,3 pollici e condivideranno la stessa identica batteria. Se le indiscrezioni venissero confermate, la distanza tra il modello d’ingresso e quello base della gamma si ridurrebbe parecchio.

Nel suo ultimo post su Weibo, il leaker ha pubblicato uno schema annotato che mette a confronto fianco a fianco i presunti componenti interni dei due telefoni. Le etichette scelte sono piuttosto curiose, con “Taycan” per iPhone 18 e “Nevera” per iPhone 18e. Fixed Focus Digital ha precisato che il diagramma circolava già online e che corrisponde a grandi linee a quanto riferito dalle sue fonti. La batteria in particolare è stata indicata come esempio concreto di quei componenti intercambiabili di cui aveva già parlato in passato.

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Una batteria da 4.430 mAh per entrambi i modelli

Le note dello schema attribuiscono ai due smartphone una batteria da 4.430 mAh. Per iPhone 18 si tratterebbe di un aumento di circa il 21% rispetto ai 3.671 mAh, mentre per iPhone 18e il salto sarebbe intorno all’11% partendo da 4.005 mAh. Lo spazio in più ricavato nel modello standard deriverebbe da alcune modifiche all’altoparlante inferiore e al motore aptico, due elementi ripensati proprio per fare posto a un accumulatore più generoso.

Sul fronte fotografico invece non cambierebbe nulla rispetto alle generazioni precedenti. Il diagramma mostra due fotocamere posteriori su iPhone 18, tra cui una Ultra Wide, e un unico sensore sul retro del fratello minore. Una formula già vista e che Apple sembra intenzionata a mantenere.

Il passaggio a uno schermo da 6,3 pollici rappresenterebbe comunque un salto ben visibile rispetto ai 6,1 pollici di iPhone 17e. Va detto però che le voci non sono del tutto concordi. Un altro leaker attivo su Weibo, Digital Chat Station, aveva sostenuto in precedenza che iPhone 18e avrebbe conservato un pannello OLED da 6,12 pollici a 60Hz, insieme a una sola fotocamera posteriore da 48 megapixel e a un possibile miglioramento di quella frontale. La stessa fonte prevede per iPhone 18 la conferma del display da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una batteria più capiente.

Chip A20, più memoria e modem C2

In un post precedente Fixed Focus Digital aveva spiegato che l’unico aggiornamento di iPhone 18e che poteva confermare in quel momento era un nuovo processore, lasciando intendere che i due modelli avrebbero condiviso alcuni passaggi della produzione. Digital Chat Station si aspetta che il telefono adotti il chip A20 a 2nm, un bel passo avanti rispetto all’A19 a 3nm presente su iPhone 17e.

Anche l’analista Ming Chi Kuo è intervenuto sull’argomento. Secondo le sue previsioni, gli iPhone di fascia più bassa attesi per la primavera del 2027 abbineranno il nuovo A20 a 9GB di RAM, contro gli 8GB attuali. Entrambi i dispositivi dovrebbero poi ricevere il modem C2 sviluppato da Apple, destinato a sostituire lo Snapdragon X80 di iPhone 17 e il C1X montato su iPhone 17e.

Il lancio di iPhone 18e è previsto per la primavera del 2027, in compagnia di iPhone 18 standard e della seconda generazione di iPhone Air. iPhone 17e era arrivato sul mercato a un prezzo di circa 520 euro con 256GB di memoria, e al momento non è chiaro se il suo successore subirà un rincaro come accaduto per altri modelli della famiglia iPhone.

Fonte: TecnoAndroid