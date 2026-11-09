iPhone Air 2 in primavera 2027: i tre punti deboli da correggere

Apple starebbe preparando iPhone Air 2 e il debutto sarebbe fissato per la primavera 2027. Il compito che attende il nuovo modello non è affatto banale, perché dovrà lasciarsi alle spalle le vendite deludenti della prima generazione e colmare quelle lacune che ne hanno frenato l’accoglienza sul mercato. I punti deboli da sistemare sono tre e piuttosto chiari: fotocamera, audio e connettività. Su questi aspetti si giocherà gran parte della credibilità del progetto, che a Cupertino evidentemente non hanno intenzione di abbandonare dopo un esordio poco brillante.

Un anno pieno di sfide per Apple

Il 2027 si preannuncia come un anno particolarmente intenso per l’azienda californiana. Sul tavolo ci sono diversi appuntamenti importanti e nessuno di questi può essere preso alla leggera. C’è innanzitutto il ventennale di iPhone, una ricorrenza dal forte valore simbolico per il marchio, che inevitabilmente porterà con sé aspettative molto alte da parte di pubblico e appassionati. A questo si aggiunge il capitolo dei nuovi chip, un terreno su cui Apple ha sempre puntato molto per distinguersi dalla concorrenza e che anche stavolta avrà un peso rilevante nelle scelte di prodotto.

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Poi c’è la questione della gamma di smartphone che arriverà in occasione dell’evento primaverile. Ed è proprio lì che dovrebbe trovare spazio la nuova generazione di iPhone Air, affiancata da due modelli molto attesi come iPhone 18 e iPhone 18e. Si tratta quindi di un palcoscenico condiviso, dove il successore del modello più sottile della famiglia dovrà ritagliarsi il proprio ruolo accanto a dispositivi destinati a un pubblico ampio. Non sarà semplice farsi notare, soprattutto partendo da una posizione meno favorevole rispetto ai fratelli.

Cosa deve cambiare con iPhone Air 2

Il nodo principale resta il confronto con il passato. La prima versione di iPhone Air non ha raccolto i risultati sperati e le vendite si sono fermate sotto le attese. Per questo motivo il secondo capitolo ha davanti un obiettivo preciso, ovvero rimediare agli errori del predecessore senza snaturare l’identità del prodotto. Un equilibrio delicato, perché la sfida consiste nel migliorare ciò che non ha convinto mantenendo intatto quello che rende questo smartphone diverso dagli altri modelli della linea. Le aree su cui intervenire sono già state individuate. Il comparto fotografico rappresenta uno dei limiti più evidenti del debutto e sarà difficile convincere il pubblico senza un passo avanti concreto su questo fronte. Lo stesso discorso vale per l’audio, altro elemento che nella prima generazione non ha soddisfatto del tutto, e per la connettività, terzo aspetto finito nella lista delle carenze da colmare. Sono tre ambiti che gli utenti considerano fondamentali nella scelta di un telefono e sui quali un dispositivo di fascia alta non può permettersi compromessi troppo marcati. Per Apple, dunque, iPhone Air 2 sarà una sorta di banco di prova. Il nuovo modello dovrà dimostrare che l’idea alla base della serie Air ha ancora senso e che può trovare un suo pubblico, a patto di correggere i difetti emersi con il primo esemplare. L’appuntamento è fissato per l’evento di primavera del 2027, dove il dispositivo dovrebbe essere presentato insieme a iPhone 18 e iPhone 18e.

Fonte: TecnoAndroid