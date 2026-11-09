Roblox, un crawler ha scaricato 145 GB di modelli 3D da Open3DLab

Roblox finisce al centro di una polemica che riguarda la raccolta di dati per l’intelligenza artificiale. Secondo Open3DLab, un programma automatico riconducibile alla piattaforma di giochi online avrebbe scaricato 145,5 GB di modelli 3D dal sito e dai suoi portali gemelli SFMLab e SmutBase, aggirando anche le restrizioni imposte dalle pagine. Nel materiale prelevato ci sono anche contenuti per adulti. Gli amministratori di Open3DLab sospettano che quei file servissero come dati di addestramento o di test per sistemi di IA, pur ammettendo di non poterlo dimostrare.

La replica dell’azienda è arrivata in un secondo momento. Roblox ha riconosciuto che un ricercatore del proprio team aveva sviluppato un agente pensato per raccogliere risorse 3D pubbliche e che questo strumento ha estratto per errore alcuni elementi da Open3DLab. Un portavoce della società ha spiegato che l’agente è stato ritirato e che i dati non sono stati usati in alcun modo, nemmeno per allenare modelli di intelligenza artificiale.

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Roblox: come sono avvenuti i download

I numeri raccontati da Open3DLab danno un’idea abbastanza precisa dell’operazione. Il crawler ha lavorato in due giornate, il 15 e il 16, visitando le pagine di 18.926 progetti con 26.429 richieste distribuite in 34 ore. Dopo questa prima esplorazione ha scaricato copie complete di 1.027 file appartenenti a 712 progetti. Il programma si identificava con un nome legato a Trellis2 e alla raccolta dati e utilizzava un indirizzo email con dominio roblox.com. Tutte le richieste partivano dallo stesso indirizzo IP di Amazon Web Services.

Su quell’email Open3DLab ha fatto un collegamento preciso. L’indirizzo sarebbe infatti riconducibile a uno dei ricercatori che hanno firmato il lavoro su Cube, il sistema di IA generativa sviluppato da Roblox. Un dettaglio che ha alimentato i sospetti sullo scopo reale della raccolta.

C’è poi la questione delle regole. Lo strumento ha effettivamente consultato il file robots.txt, quello in cui i siti danno indicazioni ai programmi automatici su cosa possono o non possono fare. Eppure ha ignorato le restrizioni e anche i termini d’uso, che vietano espressamente le estrazioni automatiche. Tra i progetti finiti nella rete figurano pure lavori pubblicati con licenze restrittive di tipo non commerciale.

Il capitolo più delicato riguarda il materiale esplicito. Da SmutBase, sito che ospita esclusivamente contenuti per adulti, sono stati prelevati 364 file da 224 progetti per un totale di 54,8 GB. Aggiungendo i progetti di SFMLab contrassegnati come destinati a un pubblico adulto si arriva a 345 progetti complessivi, pari a 62,6 GB. Dopo aver ricostruito l’accaduto, i responsabili di Open3DLab hanno inviato due email chiedendo spiegazioni.

Il sospetto legato a Cube

A rendere plausibile l’ipotesi dell’addestramento c’è il lavoro che Roblox porta avanti proprio con Cube. Il sistema è stato presentato a marzo del 2025 ed è un modello di intelligenza artificiale generativa capace di creare oggetti tridimensionali partendo da semplici istruzioni testuali. L’azienda punta ad allargarne le capacità anche a scene e personaggi, e a febbraio del 2026 ha lanciato la beta della generazione 4D, pensata per produrre oggetti con cui è possibile interagire.

Va detto che Open3DLab non crede che ci sia stata una ricerca intenzionale di materiale esplicito. Dai registri del sito emerge però che il crawler non faceva alcuna distinzione tra questo tipo di contenuti e il resto dei modelli 3D disponibili sulle piattaforme.

Fonte: TecnoAndroid