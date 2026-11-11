Google Pixel 11 Pro XL al minimo storico su Amazon: sconto di 400 euro

Il Google Pixel 11 Pro XL scende al suo nuovo minimo storico su Amazon, grazie a uno sconto di 400 euro che difficilmente passa inosservato. Il Black Friday ufficialmente non è ancora partito, eppure questa promozione ha tutta l’aria di un assaggio anticipato. Lo smartphone di Big G nella versione da 512GB di archiviazione viene proposto a 1.129 euro, con un risparmio del 26% rispetto al prezzo pieno. Chi preferisce non affrontare la spesa in un’unica soluzione può contare anche sul pagamento in 12 rate senza interessi, una formula che rende il top di gamma di Google decisamente più accessibile.

Un taglio di questa entità su un modello di fascia alta non capita tutti i giorni. Parliamo infatti di una cifra che riporta il dispositivo molto più vicino alla soglia psicologica dei mille euro, e per un prodotto con queste caratteristiche il dettaglio pesa parecchio nella scelta finale.

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Pixel 11 Pro XL, il gigante di casa Google

Il nome lo lascia intuire già da solo. Pixel 11 Pro XL rappresenta la proposta più grande della gamma, con un display da 6,8 pollici pensato per chi passa molto tempo davanti allo schermo tra video, giochi e navigazione. Non si tratta però soltanto di dimensioni. Lo smartphone porta con sé un ricco pacchetto di funzioni basate sull’intelligenza artificiale, ormai il vero cuore dell’esperienza Pixel, affiancato da un comparto fotografico con tripla fotocamera.

C’è poi la questione dell’autonomia, spesso il tallone d’Achille dei telefoni con schermi generosi. In questo caso Google dichiara fino a 30 ore di utilizzo, un valore che promette di arrivare a sera senza troppe ansie da caricatore. Il tutto abbinato a 512GB di spazio interno, sufficienti per conservare foto, video e applicazioni senza dover fare continuamente pulizia nella memoria.

Proprio il taglio di archiviazione è un elemento da non sottovalutare. Le versioni con più memoria tendono di solito a costare sensibilmente di più, quindi vedere il modello da 512GB con uno sconto così corposo rende l’affare ancora più interessante per chi cerca un dispositivo da tenere a lungo.

Prezzi variabili e offerte anche altrove

Un dettaglio va tenuto a mente. L’offerta su Amazon è stata verificata alle 09:13 del 9 novembre e, come spesso accade con queste promozioni, il prezzo potrebbe cambiare nel giro di poche ore. Le oscillazioni sono frequenti soprattutto nel periodo che precede il Black Friday, quando i listini si muovono con una certa rapidità e uno sconto visto al mattino può non essere più disponibile qualche ora dopo.

Allargando lo sguardo oltre Amazon, il Google Pixel 11 Pro XL compare anche su altri canali di vendita con cifre differenti. Su eBay lo smartphone risulta disponibile a 981 euro, mentre un altro rivenditore lo propone a 1.099 euro. Un’ulteriore offerta lo colloca nuovamente a 981 euro. Prezzi che, va detto, sono aggiornati alle 06:03 del 10 novembre 2026 e quindi soggetti anch’essi a possibili variazioni.

Il quadro complessivo racconta di un telefono che in questi giorni si trova a cifre ben lontane dal listino originale, con differenze anche importanti da un negozio all’altro. Su Amazon il vantaggio principale resta la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate senza interessi sulla versione da 512GB, proposta a 1.129 euro con 400 euro di sconto.

Fonte: TecnoAndroid