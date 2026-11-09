Citroën ë-C3, la batteria più grande ricarica 10 minuti prima

La Citroen e-C3 sembra un’auto elettrica facile da capire, con un solo motore e due batterie tra cui scegliere. Eppure decidere tra le due versioni non è affatto scontato, perché la differenza che pesa di più non è l’autonomia ma la velocità di ricarica rapida. Ed è qui che la versione con l’accumulatore più grande riesce a fare il pieno in meno tempo rispetto a quella più piccola.

Il propulsore è identico per entrambe e sviluppa 113 CV e 125 Nm di coppia, con trazione anteriore. A cambiare è praticamente tutto il resto, a cominciare dalla batteria, che misura 30 kWh sulla Urban Range e 44 kWh sulla Comfort Range. Tutte e due sfruttano la chimica LFP, sempre più diffusa sulle elettriche di nuova generazione, apprezzata per la lunga durata e per la possibilità di arrivare abitualmente al 100% senza mettere sotto stress le celle.

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Urban Range, una cittadina con un limite preciso

La versione da 30 kWh dichiara 204 km di autonomia nel ciclo WLTP combinato, che diventano 300 km se ci si muove soltanto in città. I consumi omologati vanno da 16,7 a 17,3 kWh/100 km. Per passare da 0 a 100 km/h servono 11,6 secondi e la velocità massima si ferma a 125 km/h. Sono valori da vettura urbana, perfettamente in linea con il nome scelto da Citroen. Il vero punto debole della Urban Range riguarda però i rifornimenti veloci. In corrente continua accetta al massimo 30 kW e questo si traduce in circa 36 minuti per salire dal 20 all’80%. Chi ricarica di notte nel box di casa probabilmente non se ne accorgerà nemmeno, ma per i viaggi lunghi con soste brevi questa versione risulta poco indicata.

Comfort Range, più batteria e meno attesa

Con la variante da 44 kWh lo scenario cambia parecchio. L’autonomia combinata arriva a 307 km mentre quella cittadina tocca i 440 km. Anche le prestazioni fanno un piccolo passo avanti, visto che lo scatto da 0 a 100 km/h scende a 10,4 secondi e la punta massima sale a 132 km/h. Il dato più interessante della Comfort Range resta comunque la ricarica rapida, che raggiunge i 100 kW in corrente continua.

Proprio grazie a questa potenza, pur avendo un accumulatore più capiente, la Citroen e-C3 in versione Comfort Range passa dal 20 all’80% in appena 26 minuti, cioè dieci minuti in meno rispetto al modello d’ingresso. Una differenza che si fa sentire soprattutto quando ci si ferma lungo il tragitto e si vuole ripartire senza perdere troppo tempo.

Corrente alternata e scelta della versione

Sul fronte della corrente alternata entrambe le versioni montano un caricatore monofase da 7,4 kW. Sulla Comfort Range si può aggiungere come optional il caricatore trifase da 11 kW, comodo per chi ha a disposizione colonnine AC più potenti come quelle che si trovano nei parcheggi dei centri commerciali o degli uffici.

Fonte: TecnoAndroid