ECOVACS T90S Pro OMNI scende a 499 euro per il Black Friday

Il Black Friday 2026 si apre con un ribasso che difficilmente passa inosservato tra chi segue il mondo della casa smart, perché ECOVACS T90S Pro OMNI scende a 499 euro su Amazon invece dei 799 euro di listino. Con una potenza di aspirazione da 40.000 Pa e un sistema di lavaggio a rullo di nuova generazione, il robot si propone come un’alternativa concreta alle pulizie manuali di tutti i giorni. E con un taglio del genere diventa uno dei robot lavapavimenti più interessanti oggi disponibili sul mercato italiano.

Quando un modello di questa fascia perde così tanto valore a ridosso della settimana più attesa dagli amanti degli sconti, il vero dubbio non riguarda tanto la convenienza quanto il tempo che potrebbe passare prima di rivedere un’occasione simile. Per questo vale la pena guardare da vicino cosa offre il robot aspirapolvere di casa ECOVACS.

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Il sistema BLAST e una potenza di aspirazione da record

Al centro del progetto c’è il sistema BLAST, che abbina un motore brushless ad alta coppia a una batteria di grado automotive. Il risultato è un flusso d’aria di 16 litri al secondo e una spinta di aspirazione che tocca i 40.000 Pa, valore che permette di rimuovere il 100% dei peli dai tappeti e di catturare completamente le particelle più grandi. Prestazioni che in questa fascia di prezzo si vedono raramente.

Interessante anche la tecnologia PowerBoost, pensata per ricaricare la batteria ogni volta che il DEEBOT rientra alla base per fare rifornimento d’acqua e risciacquare il rullo. Bastano appena 3 minuti per recuperare il 6% di carica, così l’autonomia cresce e il lavoro si chiude senza tempi morti. In totale si arriva fino a 350 minuti di funzionamento, con una rumorosità più contenuta rispetto ai modelli precedenti che rende il dispositivo adatto sia alle sessioni diurne sia a quelle serali.

Il rullo OZMO ROLLER 3.0 e la stazione che fa tutto da sola

L’elemento che distingue davvero T90S Pro OMNI è però OZMO ROLLER 3.0, il rullo lavante da 27 cm, più lungo del 50% rispetto alla generazione precedente. Gira a 260 giri al minuto con una pressione di 4.000 Pa e viene risciacquato di continuo con acqua pulita, mentre il pavimento viene asciugato subito dopo il passaggio. Gli aloni d’acqua calano così del 67%.

A completare la dotazione ci sono alcune funzioni che meritano attenzione. TruEdge 3.0 consente di pulire i bordi fino a 1,5 cm oltre il profilo del robot, mentre la spazzola antigroviglio ZeroTangle 4.0 elimina il 100% dei capelli lunghi. Con AI Stain Detection 2.0 arriva poi il riconoscimento intelligente delle macchie, e l’assistente AGENT YIKO 2.0 organizza le pulizie in base alle esigenze e alle abitudini domestiche.

Poi c’è la stazione OMNI, che si prende carico di tutta la manutenzione. Lava il panno con acqua calda a 75°C e lo asciuga con aria calda a 63°C, togliendo di mezzo qualsiasi intervento manuale.

Quanto si risparmia con l’offerta del Black Friday

Per la versione Care Kit il prezzo di listino di 799 euro scende a 499 euro su Amazon, con uno sconto del 37,55% che equivale a 300 euro risparmiati. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello di ECOVACS.

La promozione resta attiva solo per un periodo limitato, essendo legata alle offerte del Black Friday 2026, e le scorte potrebbero esaurirsi in fretta vista la domanda crescente per i robot di fascia alta del marchio. Per chi cerca un sistema completo che vada dall’aspirazione al lavaggio fino alla manutenzione automatica, difficilmente nei prossimi mesi si presenteranno condizioni migliori.

Fonte: TecnoAndroid